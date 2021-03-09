Идея дня: "префы" Сургутнефтегаза привлекательны в среднесрочной перспективе - "ВТБ Мои Инвестиции"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" и акции "АЛРОСА" привлекательны для покупок на среднесрочную перспективу, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

По мнению экспертов, в перспективе II полугодия 2021г доллар США может вновь начать слабеть по мере того, как стимулы в США будут исчерпаны, а рост в других регионах (Европа, Япония и др.) также начнёт ускоряться. Но на перспективу ближайших месяцев аналитикам "ВТБ Мои Инвестиции" нравятся привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые выигрывают от укрепления доллара, и "АЛРОСА", которая выигрывает от сильного потребительского спроса в США.

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