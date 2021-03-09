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09 марта 2021 года 10:20
Цена нефти может подняться до $69,3-70,1/барр. - Sber CIB
Цена на нефть марки Brent может достичь уровней $69,3-70,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "После коррекции в понедельник цены на нефть марки Brent стабилизировались выше $68 за баррель и теперь могут достичь $69,3-70,1 за баррель, - пишут эксперты Sber CIB. - Более вероятно, что котировки будут колебаться у нижней границы диапазона". Также отмечается, что инвесторы ждут ежемесячного отчёта Управления энергетической информации США, прогноза ОЭСР и предварительной статистики по запасам углеводородов в США. Утром во вторник курс рубля к доллару вырос до 74,3 руб./$1, констатируют в инвестбанке - его поддерживают высокие цены на нефть. Доллар в течение дня, скорее всего, продолжит укрепляться - ожидаются хорошие прогнозы по экономике США. Рубль, скорее всего, должен стабилизироваться на отметке 74,5 руб./$1, указывают аналитики Sber CIB. Доходность ОФЗ во вторник, видимо, будет стабильной перед объявлением Минфина о том, какие бумаги он предложит на аукционах в среду, отмечают эксперты Sber CIB. Если Минфин заявит большой объем предложения рынку, то доходность ОФЗ может вырасти на 2-5 б.п., указывают они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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