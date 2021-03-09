Цена нефти может подняться до $69,3-70,1/барр. - Sber CIB

Цена на нефть марки Brent может достичь уровней $69,3-70,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"После коррекции в понедельник цены на нефть марки Brent стабилизировались выше $68 за баррель и теперь могут достичь $69,3-70,1 за баррель, - пишут эксперты Sber CIB. - Более вероятно, что котировки будут колебаться у нижней границы диапазона". Также отмечается, что инвесторы ждут ежемесячного отчёта Управления энергетической информации США, прогноза ОЭСР и предварительной статистики по запасам углеводородов в США.

Утром во вторник курс рубля к доллару вырос до 74,3 руб./$1, констатируют в инвестбанке - его поддерживают высокие цены на нефть. Доллар в течение дня, скорее всего, продолжит укрепляться - ожидаются хорошие прогнозы по экономике США. Рубль, скорее всего, должен стабилизироваться на отметке 74,5 руб./$1, указывают аналитики Sber CIB.

Доходность ОФЗ во вторник, видимо, будет стабильной перед объявлением Минфина о том, какие бумаги он предложит на аукционах в среду, отмечают эксперты Sber CIB. Если Минфин заявит большой объем предложения рынку, то доходность ОФЗ может вырасти на 2-5 б.п., указывают они.

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