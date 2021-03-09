Фондовый рынок РФ откроет торги во вторник, скорее всего, в плюсе - "Алор Брокер"

Российский фондовый рынок откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе, но совершать покупки на среднесрочную перспективу пока не стоит, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Американские индексы в понедельник закрылись разнонаправленно, а во вторник с утра фьючерсы на них торгуются в уверенном более чем полупроцентном плюсе. Так что откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом, но это не сигнал к активизации покупок. Рынок будет оставаться высоковолатильным, и тем, кто не любит или не умеет спекулировать, лучше не предпринимать никаких действий", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Одной из интересных идей на рынке в настоящее время, по мнению Антонова, являются акции Сбербанка, которые которого в начале прошлой недели пробили "восходящий треугольник", а в конце недели протестировали сверху вниз отметку 273 рубля, которая ранее была сопротивлением. Таким образом, считает аналитик "Алор Брокер", сейчас наблюдается хорошая техническая картина для продолжения роста котировок бумаг с целью в районе 290 рублей.

Также эксперт обращает внимание, что с большой осторожностью стоит относиться к бумагам нефтянки и металлургов. "В последние дни резко укрепляется курс доллара к основным мировым валютам, что давит на цены сырьевых активов. Котировки нефти, правда, пока еще держатся высоко, но их коррекция - лишь дело времени", - пишет Антонов.

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