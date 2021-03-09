Утренние прогнозы: вероятно небольшое повышение

Большинство аналитиков ждут позитивного открытия рынка акций РФ во вторник на некотором улучшении внешнего фона. Аутсайдерами могут стать "акции роста".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов слабо позитивный. Для российского рынка элементом поддержки остаётся нефть, которая торгуется выше $68 за баррель марки Brent. Отечественный рынок в начале дня может отыграть позитив понедельника, когда в России был выходной. С другой стороны, в последние дни вновь обострилась тема американских рестрикций. Поэтому сильного импульса к росту не будет".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций начнет торговую неделю преимущественно со снижения. Общий взгляд по индексу Мосбиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320-3350 пунктов. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175-3195 пунктов. Пока же рынок находится выше 3320 пунктов, все еще актуальна среднесрочная растущая тенденция. Так называемые "акции роста" начнут текущую неделю среди аутсайдеров. Хуже рынка могут выглядеть бумаги Ozon, "Яндекса", Mail.ru Group и TCS Group".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,8%, в диапазоне 3420-3440 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3410, 3400 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3450, 3470 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Атон": "Рынок акций РФ во вторник откроется ростом на 1%".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая сохранение высоких цен на нефть и неплохой настрой на мировых рынках после окончания длинных российских выходных, мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи во вторник сможет продолжить повышение и попытается достичь отметки 3450 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Американские индексы в понедельник закрылись разнонаправленно, а во вторник с утра фьючерсы на них торгуются в уверенном более чем полупроцентном плюсе. Так что откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом, но это не сигнал к активизации покупок. Рынок будет оставаться высоковолатильным, и тем, кто не любит или не умеет спекулировать, лучше не предпринимать никаких действий".