Поводов для значимого укрепления рубля во вторник нет - "Алор Брокер"

Поводов для значимого укрепления курса рубля к доллару во вторник нет, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Наблюдаемый во вторник с утра небольшой отскок по паре евро/доллар и дорожающая нефть поддержат рубль, который в понедельник на малоликвидном без Московской биржи рынке форекс отторговался без особых изменений. Однако поводов для значимого укрепления рубля нет, - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. - При любом санкционном негативе или ухудшении внешнего фона пара доллар/рубль вновь начнет тестировать на прочность верхнюю границу боковика на уровне 74,7 руб./$1. После ее пробоя первой целью ослабления российской валюты станет район 76 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.