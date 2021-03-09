Рынок акций РФ начнет торговую неделю преимущественно со снижения - BCS Express

Российский рынок акций начнет торговую неделю преимущественно со снижения, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общий взгляд по индексу Мосбиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320-3350 пунктов. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175-3195 пунктов. Пока же рынок находится выше 3320 пунктов, все еще актуальна среднесрочная растущая тенденция", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также, по мнению Карпунина, так называемые "акции роста" начнут текущую неделю среди аутсайдеров. Хуже рынка могут выглядеть бумаги Ozon, "Яндекса", Mail.ru Group и TCS Group.

Среди корпоративных событий вторника эксперт отмечает публикацию отчетов "Ростелекома" и "Мосэнерго" за 2020 год по МСФО.

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