Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря ралли нефти на решениях ОПЕК+
По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 25 февраля по 3 марта составил $200 млн (третий лучший показатель за время пандемии) против притока на уровне $80 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $20 млн (лучший результат за семь недель), тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась об оттоке $20 млн.
В период с 1 по 5 марта индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 3414,13 пункта, индекс РТС прибавил 2,5% и достиг 1447,46 пункта на фоне снижения доллара до 74,31 руб./$1 (-0,32 рубля) и выросшей майской нефти Brent до $68,91 за баррель (+6,6%).
Рынок акций РФ на первых весенних торгах вырос вслед за внешними площадками на фоне известий об одобрении нижней палатой Конгресса США пакета стимулов объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи поднялся в район 3390 пунктов во главе с перепроданными ранее АДР Ozon (+7,6%) и бумагами "Норникеля" (+3,3%).
Демократы США стремятся принять новый пакет стимулов до 14 марта, поскольку в этот день истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным. Нефть Brent поднялась выше $64,6 за баррель в преддверии встречи ОПЕК+.
Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем благодаря отскоку нефти вверх и сокращению санкционных опасений после известий о введении Евросоюзом и США точечных антироссийских санкций; индекс МосБиржи превысил рубеж 3410 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,5%) и "РусГидро" (+2,4%).
США в связи с "делом Навального" ввели ограничительные меры в отношении семи физлиц, а также 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ. Администрация президента США Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека.
Прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 2020 году выросла в 72,5 раза и достигла 46,6 млрд руб. Компания планирует направить на дивиденды по итогам 2020 года 23,3 млрд руб., выплаты акционерам за 2021-2022 гг. составят не менее 20 млрд руб. в год.
В среду рынок акций провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips - утренние попытки роста сменились к вечеру выборочными распродажами на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс МосБиржи закрепился вблизи 3415 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов за исключением просевших акций "Норникеля" (-2%) вслед за никелем.
Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что ГМК рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", работа которых была приостановлена в конце февраля из-за попадания подземных вод в выработки, а также определить выпадающие объемы производства. Кроме того, "Норникель" рассчитывает после 15 марта привести в рабочее состояние Норильскую обогатительную фабрику (НОФ), где в феврале произошло обрушение части конструкций.
Нефть Brent превысила $64 за баррель на фоне слухов о неизменности квот на добычу ОПЕК+ с апреля, что нивелировало негативную статистику Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране.
Выросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+5,4%) на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 13,58 рубля на акцию за 2019 год и 120,42 рубля - за 2020 год (в сумме 134 рубля на акцию, или суммарно 5,89 млрд рублей).
В четверг рынок акций продолжил консолидацию в районе рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, поддержку оказала раллировавшая нефть (Brent подскочила выше $66 за баррель) на фоне известий о пролонгации на апрель квот по добыче Саудовской Аравией.
Подросли акции Сбербанка (+0,3%) на фоне сильного финотчета за 2020 год (прибыль по МСФО составила 760,3 млрд руб., превысив прогнозы) и заявлений главы банка Германа Грефа о планах выплатить дивиденды за 2020 год на уровне 2019 года (18,7 рубля на каждый тип акций). Подросли акции "Мобильных телесистем" (+1,4%) после известий о планах компании объявить в ближайшее время новую программу buyback.
В пятницу рынок акций утром снижался вслед за мировыми площадками на фоне новой волны роста доходностей UST (доходность 10-летних бондов поднималась выше 1,6% годовых), но затем смог отскочить вверх благодаря ралли нефти (Brent поднялась в район $69 за баррель) после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче сырья в апреле. Индекс МосБиржи отскочил выше рубежа 3400 пунктов, лидировали бумаги нефтяников во главе с "ЛУКОЙЛом" (+6,6%).
Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут в апреле умеренно нарастить добычу (в апреле рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с).
В период с 1 по 5 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "ЛУКОЙЛа" (+11%), "НОВАТЭКа" (+10%), "Татнефти" (+8%); хуже рынка оказались акции "Россети Сибирь" (-7%), Petropavlovsk (-4%), "Русснефти" (-3%).
Рынок акций РФ на следующей неделе сохранит волатильность вместе с нефтью, которая может скорректироваться после ралли на фоне улучшения погодных условий в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3350-3470 пунктов, для индекса РТС - 1400-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".