Рынок акций РФ на неделе подрос благодаря ралли нефти на решениях ОПЕК+

Рынок акций РФ в первую неделю весны подрос благодаря ралли нефти на решениях ОПЕК+ сохранить в апреле ограничения на добычу сырья, поддержку также оказал сохраняющийся спрос на российские активы со стороны нерезидентов. Индекс МосБиржи на отскоке закрепился выше рубежа 3400 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 25 февраля по 3 марта составил $200 млн (третий лучший показатель за время пандемии) против притока на уровне $80 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $20 млн (лучший результат за семь недель), тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась об оттоке $20 млн.

В период с 1 по 5 марта индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 3414,13 пункта, индекс РТС прибавил 2,5% и достиг 1447,46 пункта на фоне снижения доллара до 74,31 руб./$1 (-0,32 рубля) и выросшей майской нефти Brent до $68,91 за баррель (+6,6%).

Рынок акций РФ на первых весенних торгах вырос вслед за внешними площадками на фоне известий об одобрении нижней палатой Конгресса США пакета стимулов объемом $1,9 трлн; индекс МосБиржи поднялся в район 3390 пунктов во главе с перепроданными ранее АДР Ozon (+7,6%) и бумагами "Норникеля" (+3,3%).

Демократы США стремятся принять новый пакет стимулов до 14 марта, поскольку в этот день истекает срок действия некоторых видов федеральных программ помощи безработным. Нефть Brent поднялась выше $64,6 за баррель в преддверии встречи ОПЕК+.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем благодаря отскоку нефти вверх и сокращению санкционных опасений после известий о введении Евросоюзом и США точечных антироссийских санкций; индекс МосБиржи превысил рубеж 3410 пунктов, при этом в лидерах роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,5%) и "РусГидро" (+2,4%).

США в связи с "делом Навального" ввели ограничительные меры в отношении семи физлиц, а также 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ. Администрация президента США Джо Байдена намерена и в дальнейшем вводить санкции против России, в частности, за нарушения прав человека.

Прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 2020 году выросла в 72,5 раза и достигла 46,6 млрд руб. Компания планирует направить на дивиденды по итогам 2020 года 23,3 млрд руб., выплаты акционерам за 2021-2022 гг. составят не менее 20 млрд руб. в год.

В среду рынок акций провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips - утренние попытки роста сменились к вечеру выборочными распродажами на фоне разнополярных внешних сигналов; индекс МосБиржи закрепился вблизи 3415 пунктов, при этом выросли бумаги металлургов за исключением просевших акций "Норникеля" (-2%) вслед за никелем.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин сообщил, что ГМК рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", работа которых была приостановлена в конце февраля из-за попадания подземных вод в выработки, а также определить выпадающие объемы производства. Кроме того, "Норникель" рассчитывает после 15 марта привести в рабочее состояние Норильскую обогатительную фабрику (НОФ), где в феврале произошло обрушение части конструкций.

Нефть Brent превысила $64 за баррель на фоне слухов о неизменности квот на добычу ОПЕК+ с апреля, что нивелировало негативную статистику Минэнерго США о резком росте запасов сырья в стране.

Выросли акции ПАО "Группа Черкизово" (+5,4%) на новостях о дивидендах - совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в размере 13,58 рубля на акцию за 2019 год и 120,42 рубля - за 2020 год (в сумме 134 рубля на акцию, или суммарно 5,89 млрд рублей).

В четверг рынок акций продолжил консолидацию в районе рубежа 3400 пунктов по индексу МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, поддержку оказала раллировавшая нефть (Brent подскочила выше $66 за баррель) на фоне известий о пролонгации на апрель квот по добыче Саудовской Аравией.

Подросли акции Сбербанка (+0,3%) на фоне сильного финотчета за 2020 год (прибыль по МСФО составила 760,3 млрд руб., превысив прогнозы) и заявлений главы банка Германа Грефа о планах выплатить дивиденды за 2020 год на уровне 2019 года (18,7 рубля на каждый тип акций). Подросли акции "Мобильных телесистем" (+1,4%) после известий о планах компании объявить в ближайшее время новую программу buyback.

В пятницу рынок акций утром снижался вслед за мировыми площадками на фоне новой волны роста доходностей UST (доходность 10-летних бондов поднималась выше 1,6% годовых), но затем смог отскочить вверх благодаря ралли нефти (Brent поднялась в район $69 за баррель) после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче сырья в апреле. Индекс МосБиржи отскочил выше рубежа 3400 пунктов, лидировали бумаги нефтяников во главе с "ЛУКОЙЛом" (+6,6%).

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут в апреле умеренно нарастить добычу (в апреле рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с).

В период с 1 по 5 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "ЛУКОЙЛа" (+11%), "НОВАТЭКа" (+10%), "Татнефти" (+8%); хуже рынка оказались акции "Россети Сибирь" (-7%), Petropavlovsk (-4%), "Русснефти" (-3%).

Рынок акций РФ на следующей неделе сохранит волатильность вместе с нефтью, которая может скорректироваться после ралли на фоне улучшения погодных условий в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3350-3470 пунктов, для индекса РТС - 1400-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".