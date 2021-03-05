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05 марта 2021 года 19:44

Рубль вечером растет к доллару и евро перед длительными праздничными выходными

Москва. 5 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и на закрытии позиций перед длительным праздничными выходными.

Курс доллара США составил 74,46 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,66 руб./EUR1, подешевев на 78,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,5 копейки - до 80,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти. Кроме того, игроки выходят из позиций перед длительными выходными, связанными с празднованием в России Дня 8 марта. Рублю в пятницу удалось частично отыграть потери, понесенные почти перед самым закрытием торговой сессии четверга после того, как агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных санкций в отношении России, возможно, направленных на суверенный долг.

США и Великобритания взвешивают возможность введения дополнительных санкций против России за применение химического оружия, причем варианты варьируются от санкций против бизнесменов до крайнего шага - нацеливания на государственный долг страны, рассказали собеседники агентства Bloomberg.

В ближайшие недели Лондон обсудит потенциальные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, сообщил один из собеседников.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, негативная реакция рубля на возможное введение жестких санкций была продемонстрирована еще на вечерней сессии в четверг, когда рубль быстро потерял практически фигуру и закрепился на отметке 74,8 руб./$1. "Однако уже в пятницу рубль развернулся вверх и показывает укрепление, так как, по сути, во вчерашнем сообщении ни о каком реальном введении санкций речь не велась, а полученная от анонимных источников информация не нова - возможность введения санкций по делу об отравлении Навального была и раньше, просто в связи с некоторым затягиванием реакции международного сообщества на это событие санкционный риск ослаб. Впереди долгие выходные, вероятно, и этот факт стал причиной вчерашней распродажи в рубле. На рынках снова вернулась волатильность, что также не способствует росту локальной валюты - фондовые рынки США накануне вновь ушли в красную зону и аппетит к риску снижается. Это связано, в том числе, с тем, что принимаемый в Конгрессе США стимулирующий пакет мер поддержки все больше воспринимается предвестником инфляции, что может заставить ФРС свернуть все стимулы, а это во многом драйвер текущего роста рынков", - говорит Наумова.

Снижение интереса инвесторов к риску на глобальных площадках обусловлено продолжением роста доходности казначейских облигаций США на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и статистических данных.

В ходе выступления на онлайн-конференции The Wall Street Journal Пауэлл сказал, что "это было заметным и привлекло его внимание", однако дал понять, что ФРС не готовит никаких шагов для сдерживания подъема процентных ставок.

"Я беспокоился бы в случае беспорядочной динамики рынков и устойчивого ужесточения финансовых условий, которые угрожали бы достижению наших целей", - отметил Пауэлл. По его словам, Федрезерв оценивает "широкий круг финансовых условий", а не один фактор.

Тем временем, доходность 10-летних US Treasuries подскочила выше 1,6% после статистических данных.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 379 тыс., свидетельствуют данные Минтруда. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 182 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце сократилась до 6,2% при ожидавшемся аналитиками сохранении показателя на уровне 6,3%.

Поддержку рублю оказывает дорожающая нефть. Котировки нефти ускорили подъем в пятницу после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне и благодаря позитивной статистике из США. Цена Brent впервые с января 2020 года достигала $69 за баррель. WTI торгуется на максимальном уровне с апреля 2019 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 3,03% - до $68,76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,79% - до $65,61 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

"К окончанию рабочего дня в пятницу рубль показывал положительную динамику одним из немногих на валютных площадках развивающихся рынков. Большую часть дня пара демонстрировала изменение, близкое к нулю, так как усилившиеся накануне санкционные риски нивелировались для рубля ростом цен на нефть. Однако к вечеру доллар начал заметно сдавать позиции за счет ослабления на глобальных рынках после выхода хороших данных по рынку труда США. Данные усилили также и рост цены на нефть, в результате чего стоимость марки Brent поднималась выше $69 за баррель. Все вместе позволило рублю приблизиться к отметке в 74,1 по доллару и обновить таким образом утренний пик", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные с субботы по понедельник, 6-8 марта, а также вторник, 9 марта, на 64,11 копейки, до 74,4275 руб./$1, и опустил курс евро на 0,87 копейки, до 88,9334 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 69,5 копейки по отношению к четвергу и составил 74,4648 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 60,98 копейки и составил 74,468 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 595,807 млн, из которых $767,801 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 828,006 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 0,36 копейки, до 88,9021 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,83 копейки и составил 88,8718 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR418,042 млн, из которых EUR154,411 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR263,631 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 4,39% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,67% и 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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