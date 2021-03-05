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05 марта 2021 года 19:17

Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу Мосбиржи во главе с ЛУКОЙЛом вслед за нефтью

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ в пятницу поднялся выше 3400 пунктов по индексу Мосбиржи благодаря раллирующей нефти (Brent протестировала $69 за баррель) после решения ОПЕК+ сохранить ограничения по добыче сырья в апреле; лидировали в росте бумаги нефтяников во главе с обновившими максимум с февраля 2020 года акциями "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3414,13 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1447,46 пункта (-0,5%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 6,6%.

Доллар подешевел до 74,31 рубля (-0,4 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу выросла до 1,561% годовых (+0,7%).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2-2,5%, доллар просел на 0,32 рубля.

Подорожали в пятницу акции "ЛУКОЙЛа" (+6,6%, до 6197,5 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-6,4%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,1%), "Московской Биржи" (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам 2020 года получила 25,171 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 24,6% больше показателя за 2019 год, говорится в сообщении компании. Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли до 24,89 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 9,45 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) (-0,6%) в 2020 году снизилась в 4,6 раза и составила 29,6 млрд руб. после прибыли в 135,25 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%) по РСБУ в 2020 году снизилась на 31,3%, до 39,97 млрд руб., сообщила компания.

Как отмечает ведущий эксперт по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко, статистика по рынку труда США оказалась лучше ожиданий, что подогрело отскок фондовых площадок в конце недели, однако фактором риска остаются выросшие доходности US Treasuries.

В четверг глава ФРС отметил, что регулятор не намерен смягчать монетарную политику в ответ на рост доходности гособлигаций. При этом Пауэлл сообщил, что руководство Федрезерва обратило внимание на ситуацию на рынке бондов. Доходность 10-летних Treasuries поднялась в район 1,6% годовых - это фактор риска для рынка акций, так как означает увеличение рыночных процентных ставок. Ключевой отчет по рынку труда сыграл в пользу роста доходностей, так как означает улучшение экономики. На следующей неделе будут опубликованы данные по инфляции потребителей и производителей в США, в четверг пройдет заседание ЕЦБ.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ начинал день с просадки, но продолжающийся рост нефти помог ликвидировать потери и выйти в "плюс" индексу МосБиржи.

Рубль оправился от санкционного испуга, но следует за глобальной тенденцией. Вашингтон планирует подготовить новый пакет антироссийских санкций, включая меры против крупных бизнесменов и российского госдолга, если РФ не задекларирует и не ликвидирует химическое оружие. Впрочем, сложно что-либо декларировать, если его уже нет с 2017 года, тогда как в самих США оно до сих пор не уничтожено. В любом случае, новое весеннее обострение нелюбви к РФ продолжит оказывать влияние на курс рубля. В этом плане дорогая нефть также не помогает, поскольку предполагает увеличение закупки валюты в рамках бюджетного правила.

Нефть продолжает отрабатывать решение ОПЕК+ сохранить текущие ограничения добычи до конца апреля. В РФ оценивают сложившийся дефицит предложения на уровне 0,5 млн б/с. Соответственно, в течение двух месяцев этот дефицит может существенно расшириться. Goldman Sachs повысил свой прогноз цены Brent в II квартале на $5 - до $75 за баррель, и в III квартале - до $80 за баррель. По сути, действия ОПЕК+ заставляют все банки пересматривать свои ожидания. К тому же сланцевая индустрия США оказалась в ситуации, когда она испытывает давление рынка кредитования и со стороны административного регулирования. Одним из тезисов предвыборной кампании президента Джо Байдена было обещание уничтожить нефтяную отрасль с помощью зеленой энергетики.

Некоторые аналитики опасаются, что рынок акций в США может начать жить в режиме, когда "чем лучше новости по экономике, тем хуже для инвестиций". Соответственно, сильные данные по рынку труда США могут подстегнуть очередной рост доходностей по казначейским обязательствам и активизацию продавцов. Российский рынок акций завершает неделю ростом благодаря сектору нефти и газа, который реагирует на улучшение перспектив нефти после решения ОПЕК+, отмечает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), после заявлений главы Федрезерва США Джерома Пауэлла доходности 10-летних казначейских бумаг превысили 1,57%, что оказало давление на фондовые площадки. Пауэлл заявил, что ожидает рост цен по мере восстановления экономики и из-за эффекта низкой базы, отметив, что инфляция не будет критически высокой и долгосрочной. Однако рынки отреагировали негативно, поскольку заверения в длительной поддержке низких ставок не убедили инвесторов, а предупреждения о скором росте цен усилили инфляционные ожидания.

Нефть после позитивного решения ОПЕК+ продолжила рост. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что добровольное сокращение будет продолжаться дольше одного месяца, с постепенным его снижением "в нужное для нас время". Министр энергетики РФ Новак отметил, что в рамках вирусной неопределенности особенно важно полное исполнение достигнутых договоренностей. Дальнейший рост цен на нефть может вызвать реакцию со стороны нефтяной отрасли США, и рынок будет следить за новостным фоном.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу выбрались в лидеры роста вслед за нефтяными котировками и поднялись к максимуму с февраля прошлого года. Бумаги на недельном графике еще обладают потенциалом восходящего движения и при преодолении сопротивления 6250 руб. могут направиться к пику января 2020 года - 6810 руб. Краткосрочная перекупленность может на время остудить пыл "быков", но при положении выше 5950 руб. и 5700 руб. у покупателей сохраняются неплохие шансы оставить за собой инициативу. Среднесрочная поддержка расположена у 5550 руб.

Нефть продолжает обновлять максимумы с января прошлого года. Покупатели активизировались после мягкой позиции ОПЕК+, которая решила сохранить текущий объем нефтедобычи в апреле. Следующей целью повышения котировок Brent может стать максимум 2020 года - $70,27 за баррель.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в центре внимания инвесторов остаются доходности 10-летних облигаций США. Резкий рост доходностей облигаций США снизит доходы технологических компаний в следующие годы. Надо учитывать, что март не является сильным месяцем для рынка США. В то же время нефтяные цены растут на решениях ОПЕК+, в рамках которых Россия может увеличить производство нефти на 130 тыс. б/с, а Саудовская Аравия сохранит в апреле добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. Индекс РТС находится в середине сформировавшегося диапазона 1340-1520 пунктов, рынок не выглядит ни сильным, ни слабым, считает Верников.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%), смешанная динамика отмечается в Европе (индексы CAC 40, DAX просели на 0,5-0,6%, но британский FTSE подрос на 0,3%) и в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%, Dow растет на 0,1%).

Безработица в США в феврале снизилась до 6,2%, тогда как изменений не ожидалось с январского уровня 6,3%. Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 379 тыс., при этом эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 182 тыс.

Дефицит баланса внешней торговли США в январе вырос до $68,2 млрд, ожидалось повышение до $67,5 млрд.

На нефтяном рынке в пятницу цены продолжают подъем на решениях ОПЕК+; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $2,5 выше уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $68,91 за баррель (+3,3% и +4,2% в четверг), апрельская цена WTI - $65,77 за баррель (+3% и +4,2% в четверг).

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup тоже улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В ходе прошедшей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) был установлен целевой показатель роста ВВП КНР на этот год на уровне 6%. В рамках пятилетнего плана, объявленного властями Китая, страна будет наращивать запасы нефти и газа, а также намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+11,3%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,5%).

Чистая прибыль "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+0,2%) по МСФО в 2020 году выросла до 13,3 млрд руб. против 12,03 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Подешевели АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-10,7%), акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-6,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 136,32 млрд рублей (из них 21,71 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 21,45 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 15,73 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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