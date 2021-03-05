Цены евробондов РФ, подскочив в начале марта, к концу недели ушли в минус на фоне новой волны роста ставок UST

Москва. 5 марта. Котировки российских еврооблигаций, подскочив в начале марта, к концу недели вновь ушли в минус на фоне новой волны повышения базовых процентных ставок. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к незначительным разнонаправленным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Коррекционный ценовой отскок в секторе отечественных евробондов произошел в первый торговый день недели. Позитивным триггером для долговых бумаг всех emerging markets стала коррекция на рынке госдолга США, которая наблюдалась в пятницу вечером, уже после закрытия российских торговых площадок, а также восстановление нефтяных цен. Таким образом, спрос на облигации развивающихся стран вернулся после стабилизации доходности десятилетних US Treasuries в диапазоне 1,40-1,45% годовых, что на 10 базисных пунктов ниже максимумов конца февраля. В результате по итогам дня рост цен "длинных" выпусков евробондов РФ достигал 140-160 базисных пунктов, а снижение их доходностей составило 6-9 базисных пунктов.

Вместе с тем уже во вторник котировки российских еврооблигаций перешли к плавному снижению на опасениях новой волны повышения базовых процентных ставок на фоне ожиданий возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, определенное давление, особенно в первой половине дня, оказали новости о том, что США и ЕС могут уже на этой неделе ввести дополнительные санкции. В середине же дня, когда было объявлено о том, что санкции коснутся лишь отдельных лиц, ситуация изменилась, и цены смогли отыграть большую часть дневного падения.

В середине недели негативная динамика цен российских евробондов усилилась уже не на опасениях, а по факту новой волны повышения процентных ставок американских казначейских обязательств. Доходность десятилетних US Treasuries выросла за день почти на 8 базисных пунктов - до 1,48% годовых. Лидерами падения в очередной раз стали "длинные" бумаги, которые растеряли около половины роста предыдущего дня. Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились приблизительно на три четверти фигуры. Причем расширения суверенных спредов не происходило, что говорило об отсутствии каких-то новых факторов, влияющих именно на страновые риски.

Котировки российских еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на онлайн-конференции The Wall Street Journal. Участники рынка хотели услышать от регулятора не только заверения в том, что растущие процентные ставки не представляют угрозы для восстановления американской экономики, но и то, какие действия Федрезерв будет предпринимать для того, чтобы снизить скорость роста ставок. Инвесторов пугает не сам уровень доходностей, а та скорость, с которой происходит их повышение. Высокая волатильность на рынке базовых активов создает нервозность и предается всем кредитным и долговым рынкам.

Комментарии главы Федеральной резервной системы Пауэлла не смогли развеять опасения инвесторов по поводу роста доходности гособлигаций США. В ходе выступления на онлайн-конференции The Wall Street Journal Пауэлл сказал, что внимательно следит за ситуацией на рынке облигаций, но отметил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной. "Сегодня мы по-прежнему далеки от целей достижения максимальной занятости, а также средней инфляции на уровне 2%", - сказал он.

На вопрос о росте доходностей US Treasuries, который беспокоит инвесторов в последнее время, Пауэлл ответил, что "это было заметным и привлекло его внимание". Тем не менее, он дал понять, что ФРС не готовит никаких шагов для сдерживания подъема процентных ставок. "Я беспокоился бы в случае беспорядочной динамики рынков и устойчивого ужесточения финансовых условий, которые угрожали бы достижению наших целей", - отметил Пауэлл. По его словам, Федрезерв оценивает "широкий круг финансовых условий", а не один фактор.

Доходность десятилетних US Treasuries после комментариев Пауэлла подскочила еще на 7 базисных пунктов, до 1,55% годовых, достигнув максимального уровня закрытия с 19 февраля 2020 года. Еще в начале января она находилась на отметке 0,915% годовых.

Таким образом, в последний день недели рынок отечественных евробондов оказался под сильным давлением продавцов, которые отыгрывали произошедший накануне в США резкий скачок доходностей базовых активов. Ценовые потери "длинных" выпусков достигали 240-280 базисных пунктов, а рост их доходностей составил за день 13-15 базисных пунктов.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,2%, до 115,04% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился всего на 3 пункта и 5 марта составил 155 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,4% - до 129,37% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 3,9% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,1%, до 124,4% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов и составил 205 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,5%, до 122,67% от номинала (их доходность выросла на 9,5 базисного пункта - до 3,87% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,78%, подешевев до 112% от номинала (доходность выросла на 13,5 базисного пункта - до 2,195% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,5% - до 114,05% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 1,91% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,06%, до 109,86% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней на 1,5 пункта, составив 75,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского казначейства, а они, в свою очередь, потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets.