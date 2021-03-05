"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МТС с целью 400 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевым ориентиром 400 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Финансовые результаты "МТС" за 2020 г. по МСФО вышли в рамках наших ожиданий, сильные показатели обусловлены в основном ростом мобильной выручки в России и Беларуси. Кроме основного сегмента бизнеса, рост показателей пришёлся на финтех, медиа и цифровые продукты. Развитие экосистемы и новых бизнес направлений начинает приносить плоды, а на фоне карантинных мер из-за распространения коронавируса, эта тенденция только усилилась. Выручка телекоммуникационного конгломерата увеличилась на 5,2% по сравнению с прошлым годом - до 494,9 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 13,2% - до 61,4 млрд руб.", - отмечает Баженов.

Тем временем, свободный денежный поток за 2020г снизился на 12 млрд руб. и составил 61,6 млрд руб. По мнению эксперта, снижение FCF обусловлено прекращением деятельности в Украине, несмотря на это, "МТС" продолжает увеличивать дивидендные выплаты.

Менеджмент компании сообщил, что будет рекомендовать акционерам выплатить в 2021г дивиденды больше, чем в 2020г, из расчета на одну акцию, то есть выше 29,5 руб. Таким образом, дивидендная доходность может быть выше 9,2%. Кроме этого, менеджмент сообщил о возможном запуске новой программы обратного выкупа акций, что, в свою очередь, увеличит возврат стоимости акционерам, подчеркивает Баженов.

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