Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1 во 2К21 - Sber CIB

Рубль может укрепиться до 72 руб./$1 и 84 руб./EUR1 во втором квартале текущего года, считают аналитики Sber CIB.

"Ситуация в еврозоне из-за коронавируса хуже, чем в США - вакцинация населения проходит медленно, появились признаки третьей волны. Можно полагать, что экономика в Европе будет восстанавливаться медленней по сравнению со Штатами. Если европейский регулятор к тому же даст сигналы о дополнительных покупках гособлигаций, то разница в доходностях госбумаг США и Европы увеличится. Это будет давить на евро - его курс может упасть в ближайшем будущем до $1,19, а к концу года - до $1,15 и, возможно, ниже", - отмечают эксперты инвестбанка.

Sber CIB ожидает, что рубль, напротив, может укрепиться во втором квартале текущего года до 72 руб./$1 благодаря высоким ценам на нефть и отступлению пандемии на фоне вакцинации и теплой погоды.

Разница между процентными ставками в рублях и евро сейчас выше, чем между ставками в рублях и валютах других стран. Поэтому, считают аналитики Sber CIB, есть смысл открыть короткие позиции в паре евро/рубль, по которой эксперты ожидают снижения до 84 руб./EUR1 во втором квартале 2021 года.

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