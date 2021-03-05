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05 марта 2021 года 17:25
"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru с прогнозной ценой $32 - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Mail.ru Group с прогнозной ценой в $32, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Mail.ru Group в четверг представила свои финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год, которые мы оцениваем как позитивные. Показатели группы за квартал превысили консенсус по выручке более чем на 8%, а по EBITDA - на 2%. Основной прогноз на текущий год предполагает увеличение выручки на 18-21% г/г (до 127-130 млрд руб.) и улучшение рентабельности EBITDA относительно прошлого года. Ориентир компании по выручке опережает наши расчеты, и мы также положительно оцениваем предоставленные цифры. Наша текущая рекомендация для бумаг Mail.ru Group "покупать" с целевой ценой $32 за GDR", - отмечает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО/ЭЛЬДОРАДО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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