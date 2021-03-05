"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru с прогнозной ценой $32 - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать GDR Mail.ru Group с прогнозной ценой в $32, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Mail.ru Group в четверг представила свои финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год, которые мы оцениваем как позитивные. Показатели группы за квартал превысили консенсус по выручке более чем на 8%, а по EBITDA - на 2%. Основной прогноз на текущий год предполагает увеличение выручки на 18-21% г/г (до 127-130 млрд руб.) и улучшение рентабельности EBITDA относительно прошлого года. Ориентир компании по выручке опережает наши расчеты, и мы также положительно оцениваем предоставленные цифры. Наша текущая рекомендация для бумаг Mail.ru Group "покупать" с целевой ценой $32 за GDR", - отмечает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин.

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