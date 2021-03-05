Цена нефти вряд ли поднимется выше $70/барр. в ближайшее время - "Финам"

Цена нефти марки Brent вряд ли сможет подняться выше уровня в $70 за баррель в ближайшее время, считает аналитик "Финама" Андрей Маслов.

"На фоне сохранения квот в апреле цена на нефть марки Brent выросла. Возможно, она сможет приблизиться вплотную к отметке в $70 за баррель, однако давление на нефть оказывает доллар, который укрепляется благодаря росту казначейских облигаций США. Таким образом, цена на нефть вряд ли в ближайшее время сможет преодолеть и закрепиться выше $70 за баррель", - отмечает Маслов в комментарии инвесткомпании.

"Послабление для России и Казахстана указывает, что, несмотря на затянувшиеся переговоры, компромисс все же был найден, и страны-участницы смогли договориться о дальнейших действиях. А сохранение квот для всех остальных может привести к более последовательному и устойчивому восстановлению рынка нефти и поможет сбалансировать запасы сырой нефти, недавно возросшие в Китае до уровня в 100 дней чистого импорта, исходя из публикации в Bloomberg (так как Китай не публикует данные по запасам сырой нефти и прочим энергоносителям)", - пишет эксперт "Финама".

России дополнительно возрастающая добыча вкупе с высокими ценами на нефть поможет сократить дефицит бюджета на 2021 год, что вполне можно расценивать как положительную новость для российской экономики, полагает аналитик инвесткомпании. Однако он обращает внимание, что рост цен на нефть может подтолкнуть сланцевых производителей в США (которые не связаны сделкой ОПЕК+) к увеличению добычи, что частично нивелирует усилия ОПЕК+ по балансировке рынка.

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