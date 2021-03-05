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05 марта 2021 года 15:59

Рубль днем продолжает коррекцию вверх к доллару и евро после резкого падения накануне из-за новых санкционных рисков

Москва. 5 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после резкого падения по итогам предыдущих торгов, вызванного очередным усилением санкционных рисков.

Курс доллара США составил 74,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,98 руб./EUR1, подешевев на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,2 копейки - до 81,05 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные с субботы по понедельник, 6-8 марта, а также вторник, 9 марта, на 64,11 копейки, до 74,4275 руб./$1, и опустил курс евро на 0,87 копейки, до 88,9334 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах после обвала, наблюдавшегося незадолго до закрытия сессии четверга и вызванного новостями, что США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных санкций в отношении России, возможно, направленных на суверенный долг. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США и Великобритания взвешивают возможность введения дополнительных санкций против России за применение химического оружия, причем варианты варьируются от санкций против бизнесменов до крайнего шага - нацеливания на государственный долг страны, рассказали собеседники агентства.

В ближайшие недели Лондон обсудит потенциальные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, сообщил один из собеседников.

"Результаты заседания ОПЕК+ позитивны для российских активов, однако на рубль давит санкционная риторика. Вчера Bloomberg сообщил о планах США и Великобритании ввести дополнительные санкции против России за использование химического оружия. При этом ключевым моментом является возможное введение экономических ограничений, направленных на долг РФ. Новости о возможных значимых санкциях моментально ослабили рубль, подняв курс почти до 75 руб./$1. В ближайшие недели Великобритания планирует обсудить новые санкции с европейскими партнерами, на этом фоне вероятны локальные всплески, но пока рубль восстанавливает позиции. Мы ожидаем, что курс вернется в коридор 73,5-74,5 руб./$1, но появление новых заявлений о возможных жестких санкциях отправит его на 75 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Тем временем, снижение интереса инвесторов к риску на глобальных площадках обусловлено продолжением роста доходности казначейских облигаций США на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

В интервью The Wall Street Journal Пауэлл подтвердил намерение центробанка сохранять мягкую денежно-кредитную политику. "Сегодня мы по-прежнему далеки от целей достижения максимальной занятости, а также средней инфляции на уровне 2%", - сказал он.

Касаясь роста доходностей US Treasuries, который беспокоит инвесторов в последнее время, Пауэлл отметил, что "это было заметным и привлекло его внимание", однако дал понять, что ФРС не готовит никаких шагов для сдерживания подъема процентных ставок.

"Я беспокоился бы в случае беспорядочной динамики рынков и устойчивого ужесточения финансовых условий, которые угрожали бы достижению наших целей", - отметил Пауэлл. По его словам, Федрезерв оценивает "широкий круг финансовых условий", а не один фактор.

Поддержку рублю оказывает дорожающая нефть, в частности, котировки Brent впервые за 14 месяцев превысили $68 за баррель после подведения итогов заседания ОПЕК+ накануне.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 2,71% - до $68,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,52% - до $65,44 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

"Заметный вклад в сдерживание ослабления рубля на фоне усиления санкционных рисков вносят цены на нефть. (. . .) В середине дня стоимость марки Brent была близка к отметке 68,6 за баррель, а в целом с начала года цена на нефть прибавила в стоимости уже почти треть. Отметим, что пока инфляционные риски в США и новые санкционные угрозы представляются более "долгоиграющими" факторами, чем текущий взлет нефтяных котировок. В ближайшее время цены на нефть могут попытаться протестировать отметку в $70 за баррель, однако не исключено, что после этого скорректируются, открыв-таки дорогу доллару на уровень 75 рублей и выше", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 4,23% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 4,39% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 4,67% и 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 2 б.п. - до 4,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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