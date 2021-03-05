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05 марта 2021 года 16:45
Бумаги Ростелекома, ЛУКОЙЛа и TCS Group будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Ростелекома", "ЛУКОЙЛа" и TCS Group на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 9 марта "Ростелеком" планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2020 год. Отчет может оказать сильное влияние на динамику акций компании, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "В фокусе будет свободный денежный поток (FCF) по итогам IV квартала. Дивидендная политика "Ростелекома" предполагает выплату 75% от FCF по итогам года, но не менее 5 рублей на акцию. На текущий момент по результатам за 9 месяцев 2020 года потенциальные дивиденды могут быть минимальными - 5 рублей на бумагу. Однако результат IV квартала может изменить ситуацию: при квартальном FCF выше 9,2 млрд руб. дивиденды "Ростелекома" за 2020 год могут превысить минимальную планку", - отмечает Пучкарев. Также важными моментами будут темпы развития цифровых сервисов и перспективы группы на 2021 год, обращает внимание аналитик инвесткомпании. "Техническая картина в обыкновенных акциях "Ростелекома" умеренно позитивная. Бумаги движутся в восходящем тренде с начала 2021 года, опустившись на текущий момент к нижней границе растущего канала. Осцилляторы разгрузились после прошедшей волны роста. В случае позитивных новостей по дивидендам бумаги могут возобновить подъем", - указывает эксперт. "ЛУКОЙЛ" опубликует отчетность по МСФО во вторник, 9 марта. Ожидается улучшение финансовых результатов относительно III квартала, отмечает Пучкарев. "Наиболее важный момент в отчете - свободный денежный поток (FCF), а точнее, его скорректированная величина. От данного показателя напрямую зависят дивиденды компании по итогам II полугодия 2020 года. В III квартале свободный денежный поток обеспечивал потенциальные дивиденды в размере 134 рублей на акцию. Вместе с результатами IV квартала дивиденды должны увеличиться", - указывает аналитик BCS Express. "С технической точки зрения, акции выглядят перегретыми на фоне роста последних дней, однако по индикаторам потенциал подъема еще есть. Ближайшие сопротивления сейчас - 6250 рублей и 6550 рублей. С фундаментальной точки зрения, учитывая высокую стоимость нефти в рублях, дальнейший рост бумаги возможен. Тем не менее нельзя исключать вероятность как минимум небольшого отката после прошедшей волны роста", - пишет Пучкарев. Финансовый отчет TCS Group выйдет 11 марта. Ожидания позитивные, внимание стоит обратить на чистые комиссионные доходы, процентную маржу, а также показатель ROE и чистую прибыль, отмечает эксперт инвесткомпании. В базовом сценарии прибыль группы может вырасти на 15-20%. Также компания, вероятно, даст рекомендации по дивидендам за IV квартал 2020 года и представит прогноз на 2021 год, который может оказать заметное влияние на динамику акций. "Техническая картина в GDR TCS Group смешанная. Растущий тренд актуален, откат котировок от максимумов февраля разгрузил индикаторы на дневном тайм-фрейме. В то же время недельный интервал перегрет, что может сдерживать активность быков. Фундаментальный кейс группы остается сильным, однако бумаги сложно назвать дешевыми в сравнении с конкурентами. Без появления дополнительных драйверов среднесрочные перспективы преимущественно нейтральные", - указывает Пучкарев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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