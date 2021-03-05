Бумаги МТС интересны консервативным инвесторам - BCS Express

Бумаги "МТС" остаются сильной дивидендной "фишкой", интересной консервативным инвесторам, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"МТС" представила неплохие финансовые результаты за IV квартал 2020 года. Дивиденды на акцию по итогам 2021 года будут выше выплат за 2020 год. Это умеренно позитивный момент, хотя масштабы увеличения могут быть незначительными. Благодаря проведенному в 2020 году buyback количество акций в обращении снизилось. То есть теперь при той же самой сумме, направляемой на дивиденды, выплаты на акцию могут вырасти. "МТС" остается сильной дивидендной "фишкой", которая интересна многим консервативным инвесторам", - Карпунин в комментарии инвесткомпании.

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