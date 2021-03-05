Вероятна попытка проторговки в цене нефти уровня $70/барр. - ПСБ

Вероятна попытка проторговки в цене нефти марки Brent "круглого" уровня в $70 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть снова устремились к уровням 2019 года на неожиданном решении ОПЕК+ не смягчать квоты на добычу в апреле. Учитывая новые вводные, мы теперь закладываем в модель более медленное восстановление предложения ОПЕК+. Это создает риск роста цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Наш ориентир по нефти марки Brent - попытка проторговки "круглого" уровня в $70 за баррель", - указывает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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