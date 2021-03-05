"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,04 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции ВТБ с целью 0,04 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,75%, стоп-приказ: 0,036 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа бумага торгуется вдоль восходящей линии поддержки. При покупке на 16,5% от портфеля и выставлением стоп-заявки на уровне 0,036 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,57", - указывают аналитики "Финама".

ВТБ в 2020г продемонстрировал неплохие результаты по основным направлениям деятельности, отмечается также в комментарии экспертов инвесткомпании. Руководство банка с оптимизмом смотрит на перспективы 2021г и ожидает кратного восстановления показателей прибыли. Дополнительно ВТБ планирует направить на дивиденды за 2020г 50% прибыли.

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