Первой целью отскока котировок золота может стать отметка $1750-1770 за унцию - BCS Express

Первой целью отскока котировок золота может стать отметка $1750-1770 за унцию, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

Аналитик отмечает, что за последние 2 недели цены на золото потеряли более 6%, опустившись ниже $1700 за унцию. С начала года падение превысило 10%. По его мнению, ключевым драйвером снижения золота стал рост доходностей гособлигаций США (Treasuries) - это способствует подъему реальных процентных ставок, что традиционно негативно отражается на стоимости драгметалла.

"Кроме того, фактор неопределенности из-за коронавируса оказывает на рынки все меньшее влияние благодаря ожиданиям массовой вакцинации. В данной ситуации спрос на рисковые активы растет, а защитные инструменты теряют привлекательность. Также стоит отметить подъем индекса доллара (DXY) в последние дни. Укрепление доллара - это негатив для commodities, и, в частности, для золота", - поясняет Пучкарев.

Все это в совокупности создает давление на котировки драгоценного металла. Однако на фоне прошедшей коррекции потенциал дальнейшего снижения без отскока близок к завершению, полагает аналитик инвесткомпании.

"С технической точки зрения драгметалл перепродан, а впереди неплохая зона поддержки $1660-1680. Сигналов к развороту пока нет, однако с учетом безоткатного снижения активность "быков" вблизи выделенных отметок может вырасти. В таком сценарии первой целью отскока может стать зона $1750-1770, что на 3-4% выше текущих значений", - указывает эксперт BCS Express.

По мнению Пучкарева, сыграть на возможном отскоке в ценах на золото можно через акции Polymetal. Бумаги компании в последние недели на падении стоимости драгметалла скорректировались в 5 раз сильнее, чем акции "Полюса". Объективных причин для такого сильного отставания нет, поэтому при росте стоимости драгметалла именно Полиметалл может демонстрировать более сильную динамику.

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