Снижение рынка акций РФ сдерживается ростом нефтяных бумаг на фоне ралли нефти после решений ОПЕК+

Москва. 5 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений относительно роста доходностей UST, откат сдерживается раллирующей нефтью после решений ОПЕК+ о квотах на добычу сырья.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3384,99 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1433,72 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,6%.

Доллар стоит 74,38 рубля (-0,32 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,549% годовых (-0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3%), "Московской биржи" (-2,8%, до 165,38 рубля), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) по итогам 2020 года получила 25,171 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 24,6% больше показателя за 2019 год, говорится в сообщении компании. Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли на 23%, до 24,89 млрд рублей.

Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 9,45 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, выросшие доходности по казначейским обязательствам США оказывают давление на широкий спектр рискованных активов. С другой стороны, Китай вновь устанавливает планку роста экономики не ниже 6% на текущий год. Промышленные металлы корректируют свое падение в предыдущие дни, нефть продолжает отыгрывать решение ОПЕК+ сохранить текущие ограничения производства до конца апреля.

Повышение предсказуемости китайской экономики улучшает перспективы российских экспортеров, что поддерживает котировки акций.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынком правят все те же страхи роста мировой инфляции, что может привести к преждевременному повышению ставок ФРС США. Глава Федрезерва в очередной раз заявил, что пока нет оснований для повышения ставки, несмотря на рост инфляционного давления, и в очередной раз его слова были проигнорированы.

Негативные настроения на мировых рынках пока преобладают, но российский рынок акций получает поддержку от рекордных за последний год цен на нефть. ОПЕК+ принял решение не увеличивать общую добычу в апреле, при этом квоты России немного сократились. Нефть Brent ушла выше $67 за баррель и поддерживает как акции нефтянки, так и в целом российский фондовый рынок.

По сообщениям СМИ, США и Великобритания готовят новые санкции в отношении России, причем на этот раз ограничения могут коснуться покупки российского госдолга.

Продолжаются распродажи акций "Норникеля" из-за упавших мировых цен на никель, покупать бумаги ГМК на среднесрочную перспективу еще очень рискованно. Стоит дождаться, когда менеджмент ГМК даст свои прогнозы относительно последствий подтопления двух рудников - ожидается, что это произойдет 9 марта.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, рынки акций просели на фоне комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла, в очередной раз подтвердившего, что регулятор сохранит мягкую денежно-кредитную политику и допускает рост инфляции выше целевых значений для стимулирования экономической активности, не планируя немедленных действий для сдерживания роста доходностей госбумаг США.

В условиях ожиданий запуска масштабного пакета стимулов, носящего выраженный проинфляционный характер, распродажи на рынке американских гособлигаций начали обретать признаки стресса. Однако в пятницу на мировых рынках акций ощущается спад нервозности.

Несмотря на крепость рынка нефти, индекс МосБиржи может отступить в середину зоны 3300-3400 пунктов. Стремление сократить позиции в российских бумагах поддерживает невнятность внешней конъюнктуры в преддверии длинных российских выходных, а также санкционные опасения.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в центре внимания инвесторов остаются доходности 10-летних облигаций США.

На рынке акций РФ продолжается боковая динамика. Накопилось очень много противоречий в мировой экономике, которые фондовый рынок больше не может игнорировать. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявляет, что обеспокоен диспропорциями на финансовых рынках, но никаких действий не предпринимает. В начале этого года доходность 10-летних облигаций UST составляла 0,93% годовых, а сейчас показатель превышает 1,5% - налицо тренд на разбалансировку финансовых рынков. Если риторика ФРС ужесточится или резко поменяется, на финансовых рынках начнется паника, потому что инвесторы в последние годы существуют в "тепличных условиях".

Резкий рост доходностей облигаций США снизит доходы технологических компаний в следующие годы. Надо учитывать, что март не является сильным месяцем для рынка США. В то же время нефтяные цены растут на решениях ОПЕК+, в рамках которых Россия может увеличить производство нефти на 130 тыс. б/с, а Саудовская Аравия сохранит в апреле добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с. Индекс РТС находится в середине сформировавшегося диапазона 1340-1520 пунктов, рынок не выглядит ни сильным, ни слабым, считает Верников.

В США в четверг индексы акций упали на 1,1-2,1% во главе с акциями технологических компаний после комментариев главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, не сумевшего развеять опасения инвесторов по поводу роста доходности гособлигаций.

Пауэлл заявил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной. Доходность 10-летних US Treasuries подскочила до 1,547% - максимума с февраля 2020 года.

Производительность труда в США в IV квартале сократилась на 4,2% при прогнозах снижения на 4,7%, а стоимость рабочей силы в США увеличилась на 6% при ожидавшемся росте на 6,6%.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng просел на 0,4%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

На нефтяном рынке в пятницу цены продолжают подъем на решениях ОПЕК+; цена нефти Brent находится на $1,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $67,76 за баррель (+1,5% и +4,2% в четверг), апрельская цена WTI - $64,69 за баррель (+1,4% и +4,2% в четверг).

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В центре внимания трейдеров - проходящая в Пекине сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), в ходе которой уже был установлен целевой показатель роста ВВП КНР на этот год на уровне 6%. В рамках пятилетнего плана, объявленного властями Китая, страна будет наращивать запасы нефти и газа, а также намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-3,6%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-2,7%).

Выросли бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+6,1%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+4,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 22,42 млрд рублей (из них 4,34 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,54 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,44 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").