Возможен рост цены акций Сбербанка до 351 рубля - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозом роста котировок бумаги к уровню в 351 рубль за штуку, говорится в комментарии.

"Основной фактор снижения годовой чистой прибыли банка (отчет за 2020 год по МСФО показал минус 10% - до 760,3 млрд руб.) - рост резервирования на фоне пандемии до 494 млрд руб. против 150 млрд руб. за 2019 год. Без учета данного фактора прибыль Сбербанка, по нашим оценкам, превысила бы 1 трлн руб. за счет устойчивого роста бизнеса. В частности, уровень чистых процентных доходов (ЧПД) банка вырос на 13,6% (до 1,6 трлн руб.), уровень чистых комиссионных доходов (ЧКД) - на 11% (до 553 млрд руб.) за счет транзакционного и брокерского бизнеса. На фоне снижения ставок NIM (Net Interest Margin, чистая процентная маржа) банка в 2020 году вырос до 5,47% (+9 б.п. за год). Позитивным фактором стал умеренный рост операционных расходов - на 4,9% (до 760 млрд. руб.) В 2021 году не ждем столь масштабного создания резервов при продолжении роста процентного и комиссионного доходов, что поддержит прибыльность банка", - отмечают эксперты ПСБ.

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