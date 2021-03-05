Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ в пятницу до 6,45-6,50% - ПСБ

Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ в пятницу до уровней 6,45-6,50% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На фоне роста долларовых ставок спрос на ОФЗ поддерживается ослаблением геополитических рисков, относительно высокими ценами на нефть и возможным сокращением предложения ОФЗ в текущем году. В пятницу на фоне росте цены выше $67 за баррель нефти марки Brent ждем продолжения покупок ОФЗ. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 6,45-6,50% годовых", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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