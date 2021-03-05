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05 марта 2021 года 10:36
Ближайшей целью роста цены на нефть может стать уровень $70,27/барр. - "Велес Капитал"
Ближайшей целью роста цены на нефть марки Brent может стать уровень $70,27 за баррель, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти марок Brent и WTI достигли пиков с января прошлого года, поднявшись выше $67 и $65 за баррель соответственно, после того как ОПЕК+ и Саудовская Аравия неожиданно решили сохранить текущие ограничения по нефтедобыче на апрель, опасаясь новой дестабилизации рынка. Производство в связи с сезонными факторами было позволено нарастить лишь России и Казахстану (на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в день соответственно). Ближайшими целями движения цен после такого решения могут стать максимумы января прошлого года - $70,27 и $65,65 за баррель соответственно", - пишет эксперт инвесткомпании в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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