.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Бизнес попросил о льготных кредитах на инвестиции
"Опора России" предложила Минэкономразвитию запустить льготную программу инвестиционного кредитования малого и среднего бизнеса по ставке не выше ключевой, рассказал "Известиям" глава организации Александр Калинин. Сегодня для малого и среднего...
 
ФНС определит уровень дохода российских домохозяйств
В 2021 году Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с Минтрудом, ПФР и Росстатом в этом году проведут пилотный проект для развития адресности социальных мер поддержки населения, главным исполнителем проекта будет налоговое ведомство, пишет...
 
Более половины банков зафиксировали отток депозитов
Россияне продолжают забирать деньги из банков: в январе 61,5% банков зафиксировали отток средств населения. Год назад эта цифра была в полтора раза меньше (44,3%), следует из аналитического обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", на который...
 
05 марта 2021 года 10:19

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,5-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта после снижения перешла к росту к доллару и евро на фоне растущих котировок нефти. Также фактором поддержки курса рубля стало увеличение спроса на российские гособлигации, чему способствовало снижение санкционных рисков. Накануне ОПЕК+ приняла решение не увеличивать в апреле добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки, кроме того, Саудовская Аравия продляет сокращение собственной добычи на 1 млн баррелей в день, как это было намечено на февраль и март. Таким образом, по итогам апреля можно ожидать пересмотра этих рекомендаций, если альянс решит, что конъюнктура рынка требует увеличения производства нефти, а спрос постепенно восстанавливается", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,93% и составила $67,23 за баррель. Цена апрельских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 4,83% и составила $64,24 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 марта 2021 года 11:30
Возможен рост цены акций Сбербанка до 351 рубля - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозом роста котировок бумаги к уровню в 351 рубль за штуку, говорится в комментарии. "Основной фактор снижения годовой чистой прибыли банка (отчет за 2020 год по МСФО показал минус 10% - до 760,3 млрд руб.) - рост...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 11:14
Котировки GDR X5 покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе - Газпромбанк
Котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе, полагают аналитики Газпромбанка. Как сообщалось ранее, доля онлайн-продаж в общей выручке X5 Retail Group в феврале превысила 2%. В Москве и Московской области этот показатель...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 11:03
Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ в пятницу до 6,45-6,50% - ПСБ
Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ в пятницу до уровней 6,45-6,50% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "На фоне роста долларовых ставок спрос на ОФЗ поддерживается ослаблением геополитических рисков, относительно высокими ценами на нефть и возможным сокращением...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 10:51
Идея дня: после заседания ОПЕК+ стоит обратить внимание на акции нефтяных компаний РФ - "ВТБ Мои Инвестиции"
После решения ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти в апреле стоит обратить внимание на акции нефтедобывающих компаний, в частности, на бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Цены на нефть получили очередную поддержку со стороны ОПЕК+. Нам продолжают нравиться...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 10:36
Ближайшей целью роста цены на нефть может стать уровень $70,27/барр. - "Велес Капитал"
Ближайшей целью роста цены на нефть марки Brent может стать уровень $70,27 за баррель, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки нефти марок Brent и WTI достигли пиков с января прошлого года, поднявшись выше $67 и $65 за баррель соответственно, после того...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 10:21
Возможен рост доходности рублевых облигаций в пятницу - Sber CIB
Возможен рост доходности рублевого долга в пятницу из-за политических рисков, говорится в аналитическом материале Sber CIB. По ожиданиям Sber CIB, в пятницу доходность рублевых облигаций может повыситься на 5-7 б.п. Технический анализ показывает, что в пятницу цены на нефть марки Brent могут...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 10:05
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность и макростатистика: - Финансовые результаты представят "Московская биржа", Global Ports и "Мосэнерго"; - В 19:00 МСК выйдут ежемесячные данные по инфляции в России; - В...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:59
Вероятно сохранение негативного настроя на рынке акций РФ - ПСБ
Вероятно сохранение негативного настроя на российском рынке акций в течение большей части торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части торгов пятницы на российском рынке акций сохранится...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:52
Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги в пятницу небольшим ростом - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в пятницу небольшим повышением, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: негативный настрой
Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу.    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:40
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 5 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:39
Котировкам нефти будет сложно поддерживать стабильный рост - BCS Express
Котировкам нефти марки Brent будет затруднительно поддерживать стабильный рост в сложившейся ситуации, говорится в комментарии BCS Express. "Для краткосрочной динамики котировок нефти, можно отметить высокие риски снижения. Доллар США продолжает расти, а сентимент на мировых фондовых площадках...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:30
Цена Brent выросла до $67,3 за баррель
Американские фондовые индексы в четверг снизились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:28
Покупать бумаги Норникеля на среднесрочную перспективу пока еще очень рискованно - "Алор Брокер"
Покупать бумаги ГМК "Норильский никель" ("Норникель") на среднесрочную перспективу в настоящее время еще очень рискованно, считает главный аналитик Алексей Антонов. "Усилились распродажи бумаг "Норникеля", который в четверг потерял 4,8% капитализации. В дополнении к внутренним проблемам компании,...    читать дальше
.
05 марта 2021 года 09:13
Рубль продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ
Пара доллар/рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Утром пятницы рубль частично отыгрывает утраченные в четверг вечером позиции, укрепляясь до 74,35 руб./$1 (ослабление курса произошло после подтверждения...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.