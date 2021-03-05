Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность и макростатистика:

- Финансовые результаты представят "Московская биржа", Global Ports и "Мосэнерго";

- В 19:00 МСК выйдут ежемесячные данные по инфляции в России;

- В США выйдут данные по занятости вне сельского хозяйства за февраль и оценка торгового баланса США, данные по числу буровых вышек на нефть от Baker Hughes;

- Ожидается статистика по промышленным заказам в Германии.

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