Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торги в пятницу небольшим ростом - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в пятницу небольшим повышением, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3390, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3420, 3430 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует масштабному движению на локальном рынке акций", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине пятницы будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на индексы Мосбиржи и РТС, по мнению Манжоса, способна оказать вечерняя публикация ряда февральских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16:30 МСК).

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