05 марта 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: негативный настрой
Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Доходности по казначейским обязательствам продолжили рост, что оказывает давление на широкий спектр рискованных активов. С другой стороны, Китай вновь устанавливает планку роста экономики не ниже 6% на текущий год. Промышленные металлы корректируют своё падение в предыдущие дни, нефть продолжает отыгрывать решение ОПЕК+ сохранить текущие ограничения производства до конца апреля. Российский рынок может проигнорировать рост доходностей в США. Повышение предсказуемости китайской экономики улучшает перспективы российских экспортёров".
BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет на отрицательной территории на сложившемся негативном внешнем фоне. Общий взгляд по индексу Мосбиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320-3350 пунктов. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок среднесрочная восходящая тенденция будет сломлена, и новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175-3195 пунктов. Помешать реализации такого сценария может тяжеловесный нефтегазовый сектор".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3390, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3420, 3430 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует масштабному движению на локальном рынке акций".
"Атон": "Мы ожидаем, что рынок акций этим утром откроется снижением на 2,5%".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части сегодняшних торгов на российском рынке акций сохранится негативный настрой, а индекс Мосбиржи может отступать в середину зоны 3300-3400 пунктов. Поддерживать стремление сократить позиции в российских бумагах будут невнятность внешней конъюнктуры в преддверии "длинных" российских выходных, а также санкционные опасения".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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05 марта 2021 года 11:30
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка с прогнозом роста котировок бумаги к уровню в 351 рубль за штуку, говорится в комментарии.
"Основной фактор снижения годовой чистой прибыли банка (отчет за 2020 год по МСФО показал минус 10% - до 760,3 млрд руб.) - рост... читать дальше
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05 марта 2021 года 11:14
Котировки глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе, полагают аналитики Газпромбанка.
Как сообщалось ранее, доля онлайн-продаж в общей выручке X5 Retail Group в феврале превысила 2%. В Москве и Московской области этот показатель... читать дальше
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05 марта 2021 года 11:03
Вероятно снижение доходности 10-летних ОФЗ в пятницу до уровней 6,45-6,50% годовых, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"На фоне роста долларовых ставок спрос на ОФЗ поддерживается ослаблением геополитических рисков, относительно высокими ценами на нефть и возможным сокращением... читать дальше
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05 марта 2021 года 10:51
После решения ОПЕК+ не увеличивать добычу нефти в апреле стоит обратить внимание на акции нефтедобывающих компаний, в частности, на бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
"Цены на нефть получили очередную поддержку со стороны ОПЕК+. Нам продолжают нравиться... читать дальше
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05 марта 2021 года 10:36
Ближайшей целью роста цены на нефть марки Brent может стать уровень $70,27 за баррель, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Котировки нефти марок Brent и WTI достигли пиков с января прошлого года, поднявшись выше $67 и $65 за баррель соответственно, после того... читать дальше
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05 марта 2021 года 10:21
Возможен рост доходности рублевого долга в пятницу из-за политических рисков, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
По ожиданиям Sber CIB, в пятницу доходность рублевых облигаций может повыситься на 5-7 б.п.
Технический анализ показывает, что в пятницу цены на нефть марки Brent могут... читать дальше
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05 марта 2021 года 10:19
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-75,0 руб./$1 и на уровне 88,5-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта после снижения перешла к росту к... читать дальше
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05 марта 2021 года 10:05
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность и макростатистика:
- Финансовые результаты представят "Московская биржа", Global Ports и "Мосэнерго";
- В 19:00 МСК выйдут ежемесячные данные по инфляции в России;
- В... читать дальше
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05 марта 2021 года 09:59
Вероятно сохранение негативного настроя на российском рынке акций в течение большей части торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
"Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части торгов пятницы на российском рынке акций сохранится... читать дальше
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05 марта 2021 года 09:52
Индекс Мосбиржи, вероятно, откроет торговую сессию в пятницу небольшим повышением, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для... читать дальше
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05 марта 2021 года 09:40
Москва. 5 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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05 марта 2021 года 09:39
Котировкам нефти марки Brent будет затруднительно поддерживать стабильный рост в сложившейся ситуации, говорится в комментарии BCS Express.
"Для краткосрочной динамики котировок нефти, можно отметить высокие риски снижения. Доллар США продолжает расти, а сентимент на мировых фондовых площадках... читать дальше
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05 марта 2021 года 09:30
Американские фондовые индексы в четверг снизились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
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05 марта 2021 года 09:28
Покупать бумаги ГМК "Норильский никель" ("Норникель") на среднесрочную перспективу в настоящее время еще очень рискованно, считает главный аналитик Алексей Антонов.
"Усилились распродажи бумаг "Норникеля", который в четверг потерял 4,8% капитализации. В дополнении к внутренним проблемам компании,... читать дальше
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05 марта 2021 года 09:13
Пара доллар/рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
"Утром пятницы рубль частично отыгрывает утраченные в четверг вечером позиции, укрепляясь до 74,35 руб./$1 (ослабление курса произошло после подтверждения... читать дальше
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