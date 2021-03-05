Утренние прогнозы: негативный настрой

Большинство аналитиков прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в пятницу.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Доходности по казначейским обязательствам продолжили рост, что оказывает давление на широкий спектр рискованных активов. С другой стороны, Китай вновь устанавливает планку роста экономики не ниже 6% на текущий год. Промышленные металлы корректируют своё падение в предыдущие дни, нефть продолжает отыгрывать решение ОПЕК+ сохранить текущие ограничения производства до конца апреля. Российский рынок может проигнорировать рост доходностей в США. Повышение предсказуемости китайской экономики улучшает перспективы российских экспортёров".

BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет на отрицательной территории на сложившемся негативном внешнем фоне. Общий взгляд по индексу Мосбиржи пока остается прежним. Ключевая зона поддержки расположена около 3320-3350 пунктов. В случае спуска и уверенного закрепления ниже этих отметок среднесрочная восходящая тенденция будет сломлена, и новые уровни поддержки сместятся в сторону 3175-3195 пунктов. Помешать реализации такого сценария может тяжеловесный нефтегазовый сектор".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3390, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3420, 3430 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует масштабному движению на локальном рынке акций".

"Атон": "Мы ожидаем, что рынок акций этим утром откроется снижением на 2,5%".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Мы не исключаем, что, несмотря на крепость рынка нефти, в течение большей части сегодняшних торгов на российском рынке акций сохранится негативный настрой, а индекс Мосбиржи может отступать в середину зоны 3300-3400 пунктов. Поддерживать стремление сократить позиции в российских бумагах будут невнятность внешней конъюнктуры в преддверии "длинных" российских выходных, а также санкционные опасения".