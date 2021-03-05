Котировкам нефти будет сложно поддерживать стабильный рост - BCS Express

Котировкам нефти марки Brent будет затруднительно поддерживать стабильный рост в сложившейся ситуации, говорится в комментарии BCS Express.

"Для краткосрочной динамики котировок нефти, можно отметить высокие риски снижения. Доллар США продолжает расти, а сентимент на мировых фондовых площадках ухудшается на фоне роста доходностей гособлигаций США. В такой ситуации котировкам нефти будет затруднительно поддерживать стабильный рост. В то же время нельзя не отметить вероятность короткого импульса в район психологической отметки $70 за баррель нефти марки Brent с перспективой разворота", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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