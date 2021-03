Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 5 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг снизились третью сессию подряд вслед за акциями технологических компаний, поскольку комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла не смогли развеять опасения инвесторов по поводу недавнего роста доходности гособлигаций. В ходе выступления на онлайн-конференции The Wall Street Journal Пауэлл сказал, что внимательно следит за ситуацией на рынке облигаций, но отметил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной.

Доходность десятилетних US Treasuries подскочила после комментариев Пауэлла на 7,8 базисного пункта, до 1,547% годовых, достигнув максимального уровня закрытия с 19 февраля 2020 года. Еще в начале января она находилась на отметке 0,915% годовых.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются в пятницу на фоне возобновившегося давления на акции технологических компаний в условиях роста доходностей гособлигаций США. В интервью The Wall Street Journal Пауэлл подтвердил намерение американского регулятора сохранять мягкую денежно-кредитную политику и дал понять, что Федререрв не планирует немедленных действий для сдерживания роста доходностей US Treasuries. На вопрос о росте доходностей US Treasuries, который беспокоит инвесторов в последнее время, Пауэлл ответил, что "это было заметным и привлекло его внимание". Тем не менее, он дал понять, что ФРС не готовит никаких шагов для сдерживания подъема процентных ставок. Инвесторы надеялись на несколько большую поддержку со стороны Пауэлла.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,23%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на сессии Всекитайского собрания народных представителей с докладом о работе правительства, отметил сложные условия, с которыми страна столкнулась в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, падением мировой экономики, и сказал: "В качестве общей цели темпы роста Китая были установлены на уровне более 6% в этом году. При постановке этой цели мы учитывали восстановление экономической активности". Премьер отметил, что денежно-кредитная политика Китая в этом году будет сохранена "гибкой, точной, разумной и адекватной". По словам Ли Кэцяна, обменный курс юаня будет сохраняться "в основном стабильным на разумном и сбалансированном уровне". Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК опустился на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,7%.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти в пятницу на решениях ОПЕК+ после подъема стоимости WTI накануне до максимума с апреля 2019 года. Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля. Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков. Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $67,61 за баррель, что на 1,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 марта эти контракты подорожали на 4,2% - до $66,74 за баррель, максимума с 25 февраля. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,63 за баррель, что на 1,25% выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на 4,2% - до $63,83 за баррель, что является самым высоким значением с 30 апреля 2019 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,238 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,79 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 марта снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 720,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (-0,9%), "РЖД-001P-16R" (-0,47%) и "Россельхозбанк БО-02Р" (-0,36%), а в лидерах повышения - облигации "МТС-001P-12" (+0,4%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,22%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 10,35% годовых. Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону через 4 года в размере 10,76% годовых. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - 3,97 года. Сбор заявок прошел 4 марта. Техразмещение запланировано на 11 марта. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы объемом 5 млрд рублей ритейлер разместил в июне прошлого года. Ставка 1-го купона составила 9,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Казахстанское АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (НК "Продкорпорация") установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций 1-й серии объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Сбор заявок пройдет в какой-то из дней на неделе от 15 марта. Размещение и обращение бумаг планируется на "Московской бирже" и Казахстанской фондовой бирже.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 9-12-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 5% годовых. Ставка 1-8-го купонов равна 8,85% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 7 марта 2019 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 26-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

Держатели бондов с залоговым обеспечением "СФО Локосервис финанс" согласились внести изменения в выпуск 10-летних облигации объемом 4,373 млрд рублей и отказались от права на досрочное погашение. Голосование по обоим вопросам прошло 3 марта на общем собрании облигационеров. Облигации были размещены в июне 2017 года. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 8,68% годовых, купон будет выплачен при погашении выпуска. Облигации представляют собой обязательства эмитента, обеспеченные залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, к ОАО "РЖД" по оплате оказываемых услуг по договору на сервисное обслуживание локомотивов, заключенному 30 апреля 2014 года сроком до 2054 года между ООО "ЛокоТех-Сервис" и РЖД, а также прав по договору залогового счета (Альфа-банк), на который подлежат перечислению денежные средства от РЖД в исполнение денежных требований по оплате оказанных по описанному выше договору услуг.