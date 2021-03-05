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05 марта 2021 года 09:00

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне растущей нефти

Москва. 5 марта. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь после заметного падения в четверг вечером благодаря дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,48-74,60 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,5175 руб./$1 (-18,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,1175 руб./EUR1 (-32,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 24,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,09 рубля.

Доллар при этом оказался на 73,11 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 17,54 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов 5 марта благодаря, прежде всего, продолжающей дорожать нефти после заседания ОПЕК+. При этом накануне вечером нацвалюта заметно упала в основных валютных парах под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", произошедшего после заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, который не смог развеять опасения инвесторов по поводу недавнего роста доходности гособлигаций США.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу утром умеренно подрастают. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $67,27 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $64,35 за баррель, что на 0,81% выше уровня на закрытие рынка 4 марта.

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. б/с, а Саудовская Аравия продлила свои добровольные ограничения в 1 млн б/с также на месяц, пообещав вернуть эти баррели на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля. Рынок получит в 10 раз меньше дополнительных баррелей, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с. Потребителям нефти, призывавшим к увеличению добычи и снижению цен, рекомендовано подъедать накопленные во время пандемии запасы. Министры будут собираться каждый месяц, чтобы принимать решения об уровнях добычи.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, в частности, японский Nikkei 225 теряет утром 5 марта около 0,7%, китайский CSI 300 падает на 0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,11%, что в целом свидетельствует о негативных настроениях на мировых рынках капитала.

В ходе выступления на онлайн-конференции The Wall Street Journal Пауэлл сказал, что внимательно следит за ситуацией на рынке облигаций, но отметил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной. Доходность десятилетних US Treasuries подскочила после комментариев Пауэлла на 7,8 базисного пункта, до 1,547% годовых, достигнув максимального уровня закрытия с 19 февраля 2020 года. Еще в начале января она находилась на отметке 0,915% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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