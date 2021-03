Цена Brent выросла до $67,3 за баррель

Американские фондовые индексы в четверг снизились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу. Цены на нефть продолжают расти в пятницу.

Американские фондовые индексы в четверг снизились третью сессию подряд вслед за акциями технологических компаний, поскольку комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла не смогли развеять опасения инвесторов по поводу недавнего роста доходности гособлигаций.

В ходе выступления на онлайн-конференции The Wall Street Journal Пауэлл сказал, что внимательно следит за ситуацией на рынке облигаций, но отметил, что ожидаемое в этом году ускорение инфляции вряд ли продлится, в связи с чем текущая денежно-кредитная политика остается целесообразной.

Доходность десятилетних US Treasuries подскочила после комментариев Пауэлла на 7,8 базисного пункта, до 1,547%, достигнув максимального уровня закрытия с 19 февраля 2020 года. Еще в начале января она находилась на отметке 0,915%.

Наиболее существенные потери в четверг понесли акции технологического сектора. Цена бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) упала на 4,9%, а бумаги ARK Innovation ETF подешевели на 5,3%. Девять из 11 секторов Standard & Poor's 500 завершили торги в минусе. В то же время энергетический сектор прибавил 2,5% на фоне роста цен на нефть после заседания ОПЕК+.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 745 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 736 тыс., а не 730 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 750 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.

Производительность труда в США в четвертом квартале сократилась на 4,2%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 6%.

Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 4,7% и повышения второго на 6,6%, свидетельствуют данные Trading Economics. Предварительные данные указывали на уменьшение первого показателя на 4,8% (максимальное падение со второго квартала 1981 года) и подъем второго на 6,8%.

Экономическая активность в большинстве из двенадцати регионов США с января по середину февраля продолжала расти сдержанными (modestly) темпами, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Основная часть бизнеса сохраняет оптимистичный взгляд на ближайшие 6-12 месяцев на фоне растущих масштабов вакцинации от COVID-19. "Отчеты о потребительских расходах и продажах автомобилей были неоднозначными", - говорится в документе.

Между тем Сенат США в среду не начал рассмотрение нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии из-за изменений, которые требуют пересчета его стоимости, сообщает USA Today.

По словам помощника одного из сенаторов-демократов, на которого ссылается издание, верхняя палата Конгресса США планировала провести процедурное голосование в среду, чтобы начать обсуждение законопроекта. Однако Сенат все еще ждет, пока Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office, CBO) и объединенный комитет по вопросам налогообложения предоставят свою оценку стоимости новой версии законопроекта.

Изначально объем предложенного президентом США Джо Байденом пакета составлял $1,9 трлн.

Котировки акций Amgen (SPB: AMGN) Inc. по итогам торгов в четверг снизились на 0,9%. Американская компания сообщила о заключении соглашения по покупке биотехнологической компании Five Prime Therapeutics Inc. в рамках сделки стоимостью $1,9 млрд. Акции Five Prime взлетели в цене на 78,7%.

Рыночная стоимость американской Zynga Inc. уменьшилась на 5,5%. Разработчик популярных в социальных сетях игр покупает студию кроссплатформенных игр Echtra Games, команда которой принимала участие в разработках таких известных франшиз, как Diablo, Torchlight и TheSims 4, говорится в сообщении компании. Финансовые условия сделки не раскрываются.

Капитализация Square Inc. (SPB: SQ) упала на 6,7%. Платежная компания сообщила, что договорилась о покупке мажоритарного пакета акций музыкального сервиса Tidal, владельцем которого является известный американский рэпер Jay-Z, за $297 млн.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подешевели на 2,2%. Компания сообщила, что закроет не менее 60 розничных магазинов Disney Store в Северной Америке в текущем году, намереваясь больше фокусироваться на электронной коммерции и сокращать число традиционных магазинов.

Цена бумаг Oscar Health Inc. снизилась на 7,8%. Бумаги американской страховой компании упали почти на 11% в среду, первый день торгов на рынке после первичного размещения акций (IPO).

Бумаги Okta Inc. (SPB: OKTA) потеряли в цене 6,2%. Американский разработчик программного обеспечения заключил соглашение о покупке стартапа Auth0, предоставляющего платформу авторизации пользователей для доступа к приложениям и устройствам, за $6,5 млрд.

Котировки акций General Motors Co. (SPB: GM) выросли на 1,6%. Автопроизводитель планирует построить второй завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей в США в сотрудничестве с южнокорейской LG Chem Ltd., сообщает газета WSJ.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 345,95 пункта (1,11%) и составил 30924,14 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 51,25 пункта (1,34%) - до 3768,47 пункта.

Nasdaq Composite потерял 274,28 пункта (2,11%) и составил 12723,47 пункта, достигнув минимальной отметки за последние три месяца.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу на фоне возобновившегося давления на акции технологических компаний в условиях роста доходностей гособлигаций США.

Инвесторов разочаровали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в четверг, пишет агентство Associated Press.

В интервью The Wall Street Journal Пауэлл подтвердил намерение американского регулятора сохранять мягкую денежно-кредитную политику и дал понять, что Федререрв не планирует немедленных действий для сдерживания роста доходностей US Treasuries.

"Сегодня мы по-прежнему далеки от целей достижения максимальной занятости, а также средней инфляции на уровне 2%", - заявил Пауэлл, отметив, что ФРС намерена сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока цели по занятости и инфляции не будут достигнуты, а также продолжит выкуп активов в крупном объеме до достижения "существенного дальнейшего прогресса" в экономике.

На вопрос о росте доходностей US Treasuries, который беспокоит инвесторов в последнее время, Пауэлл ответил, что "это было заметным и привлекло его внимание". Тем не менее, он дал понять, что ФРС не готовит никаких шагов для сдерживания подъема процентных ставок.

Инвесторы надеялись на "несколько большую поддержку" со стороны Пауэлла, отмечает аналитик Axi Стивен Иннес.

Доходности казначейских облигаций США выросли на заявлениях Пауэлла. Процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу находится на уровне 1,584% годовых - максимуме с начала пандемии.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:05 МСК опустился на 0,9%.

В число лидеров снижения котировок входят акции Recruit Holdings Co. (-6,7%), Hitachi Zosen Corp. (-6,7%) и Pacific Metals Co. Ltd. (-6,5%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 0,5%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 4,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 2%.

Лидерами роста выступают бумаги Citizen Watch Co. (+6,4%), Ricoh Co. (+5,8%) и Casio Computer Co. (+4,2%). Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Corp. выросла на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%.

Планом экономического и социального развития Китая предусмотрено, что рост ВВП страны в 2021 году должен превысить 6%, говорится в докладе Госкомитета КНР по развитию и реформам, распространенном перед открытием в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на сессии с докладом о работе правительства, отметил сложные условия, с которыми страна столкнулась в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, падением мировой экономики, и сказал: "В качестве общей цели темпы роста Китая были установлены на уровне более 6% в этом году. При постановке этой цели мы учитывали восстановление экономической активности".

Премьер отметил, что денежно-кредитная политика Китая в этом году будет сохранена "гибкой, точной, разумной и адекватной". По словам Ли Кэцяна, обменный курс юаня будет сохраняться "в основном стабильным на разумном и сбалансированном уровне".

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции производителя бытовой электроники Xiaomi Corp. (-3,7%), биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (-3%) и оператора казино в Макао Sands China (-2,2%).

Кроме того, снизились в цене бумаги производителей полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. (-2%) и Sunny Optical Technology Group Co. (-1,6%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-1,2%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (-0,3%), а также одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (-1%)

В лидерах роста оказались акции производителя товаров личной гигиены Hengan International Group Co. (+3,2%), банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (+02,7%) и нефтяной компании PetroChina Co. (SPB: PTR) (+2,5%).

Котировки акций телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) повысились на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК опустился на 0,9%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,5%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,5%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,4%, бумаги Kia Motors Corp. подорожали на 3,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 2,2% и 3,3% соответственно.

Котировки акций Lynas Rare Earths, специализирующейся на добыче редкоземельных металлов, упали на 6,4%. Акции фармкомпании Clinuvel Pharmaceutical снизились на 5,9% после выхода разочаровывающего финансового отчета.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу на решениях ОПЕК+ после подъема стоимости WTI накануне до максимума с апреля 2019 года.

Министры стран ОПЕК+ неожиданно для рынка отказались от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), а Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Таким образом, в следующем месяце рынок получит в 10 раз меньше дополнительных объемов, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с.

"Решение ОПЕК+ показывает, что страны очень осторожно оценивают перспективы спроса", - отмечает аналитик Wood Mackenzie Анна-Луиза Хиттл.

Wood Mackenzie, по ее словам, ожидает увеличения глобального спроса в 2021 году на 6,3 млн б/с и прогнозирует подъем стоимости Brent в апреле к $70-$75 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $67,3 за баррель, что на $0,56 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 4 марта эти контракты подорожали на $2,67 (4,2%) - до $66,74 за баррель, максимума с 25 февраля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,34 за баррель, что на $0,51 (0,8%) выше уровня на закрытие рынка в четверг. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на $2,55 (4,2%) - до $63,83 за баррель, что является самым высоким значением с 30 апреля 2019 года.

Неожиданный отказ ОПЕК+ от наращивания добычи спровоцировал повышение прогнозов для стоимости нефти аналитиками ряда банков.

Так, Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на $5 за баррель и ожидает ее подъема до $80 за баррель в третьем квартале. Аналитики JPMorgan, Australia & New Zealand Banking Group, а также Citigroup также улучшили прогнозы для стоимости Brent.

В центре внимания трейдеров - проходящая в Пекине сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), в ходе которой уже был установлен целевой показатель роста ВВП КНР на этот год на уровне 6%. В рамках пятилетнего плана, объявленного властями Китая, страна будет наращивать запасы нефти и газа, а также намерена диверсифицировать источники поставок энергоносителей.