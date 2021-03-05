Покупать бумаги Норникеля на среднесрочную перспективу пока еще очень рискованно - "Алор Брокер"

Покупать бумаги ГМК "Норильский никель" ("Норникель") на среднесрочную перспективу в настоящее время еще очень рискованно, считает главный аналитик Алексей Антонов.

"Усилились распродажи бумаг "Норникеля", который в четверг потерял 4,8% капитализации. В дополнении к внутренним проблемам компании, на бумагу давит снижение мировых цен на никель. В пятницу утром котировки никеля отскакивают более чем на 2%. На этом фоне спекулянты могут прикрыть часть "шортов", что вызовет отскок. Однако покупать бумагу на среднесрочную перспективу еще очень рискованно, стоит все-таки дождаться, когда менеджмент ГМК даст свои прогнозы относительно последствий подтопления двух рудников. Ожидается, что это произойдет 9 марта", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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