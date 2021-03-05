Рубль продолжит торги в диапазоне 73-75 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Пара доллар/рубль в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Утром пятницы рубль частично отыгрывает утраченные в четверг вечером позиции, укрепляясь до 74,35 руб./$1 (ослабление курса произошло после подтверждения главой ФРС опасений относительно возможного ускорения инфляции после завершения пандемии; дополнительное давление на рубль также оказали сообщения относительно возможного усиления санкционного давления), - пишет Грицкевич в комментарии ПСБ. - В целом на рынках растет уровень волатильности, однако ожидаем, что пара USD/RUB в ближайшее время продолжит торговаться в коридоре 73-75 руб./$1. Вместе с тем в пятницу перед длинными выходными национальная валюта, скорее всего, не сможет в полной мере отыграть рост цен на нефть в четверг, завершив торги выше отметки 74 руб./$1"

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