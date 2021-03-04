Рубль вечером растет к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти и восстановлению спроса на ОФЗ

Москва. 4 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активизации покупок на рынке ОФЗ и уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,56 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,58 руб./EUR1, подешевев на 69,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,85 копейки - до 80,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря уверенно дорожающей нефти и восстановлению рынка ОФЗ. Нефть уверенно растет на сообщениях СМИ, что ОПЕК+ решила не повышать добычу в апреле на 0,5 млн баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия сохранила ограничение на 1 млн баррелей в сутки.

Между тем увеличение спроса на рынке ОФЗ, в том числе со стороны нерезидентов, наблюдается с начала недели на информации, что новые ограничительные меры со стороны ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу, и в первую очередь рынок российского государственного долга.

Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI к 19:00 МСК вырос на 0,52%, до 142,03 пункта. С пятницы, по итогам которой индекс закрылся на минимальных отметках с начала апреля 2020 года, показатель поднялся на 1,1%, что существенно для этого сегмента рынка.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, фундаментальная ситуация для рубля остается скорее положительной, так как антироссийские санкции ЕС, объявленные во вторник, имеют "персонифицированный" характер и направлены против ограниченного числа российских чиновников, что не несет существенных угроз для экономики. "С точки зрения рисков то же самое можно сказать и про санкции США в отношении российских официальных лиц и ряда НИИ. В связи с этим часть санкционных рисков для рубля может быть переосмыслена инвесторами, что в целом выступает в качестве положительного фактора для его курса, несмотря на, казалось бы, негативный информационный фон. В среду рынок слабо отреагировал на решение Минфина РФ увеличить объем закупок валюты в марте почти в три раза, что может быть связано с подорожавшей в последнее время нефтью, стоимость которой при снижении воспринимаемых санкционных рисков может стать определяющим фактором для дальнейшей динамики курса российской валюты. После того, как мониторинговый комитета ОПЕК + (JMMC) по итогам заседания накануне не дал рекомендаций относительно сокращения уровня добычи в апреле, участники рынка пристально следят за итогами встречи министров ОПЕК+", - говорит Беспалов.

Участники рынка находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на онлайн-конференции The Wall Street Journal (начало ожидается в 20:05 МСК).

"Важным событием четверга станет выступление Пауэлла. Отметим, что на фоне всплесков доходностей на долговых рынках в США целый ряд представителей Федрезерва уже обосновал подобное движение улучшением настроений в отношении восстановления экономической активности и не высказал особых опасений в связи с волатильностью рынка. В данном контексте комментарии традиционно консервативного главы ФРС будут особенно важны и, вероятно, смогут задать направление движения на валютных площадках EM сразу на несколько дней вперед", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Между тем Сенат США в среду не начал рассмотрение нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии из-за изменений, которые требуют пересчета его стоимости, сообщает US Today.

По словам помощника одного из сенаторов-демократов, на которого ссылается издание, верхняя палата Конгресса США планировала провести процедурное голосование в среду, чтобы начать обсуждение законопроекта. Однако Сенат все еще ждет, пока Бюджетное управление Конгресса (Congressional Budget Office, CBO) и объединенный комитет по вопросам налогообложения предоставят свою оценку стоимости новой версии законопроекта. Изначально объем предложенного президентом США Байденом пакета составлял $1,9 трлн.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в четверг с началом заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, на котором предполагается решить вопрос об уровне нефтедобычи в апреле. Итоги встречи станут ключевыми для будущего направления нефтяного рынка.

Страны ОПЕК+ решили в апреле не повышать добычу нефти на 0,5 млн б/с, оставив ее на нынешнем уровне, пишет агентство Bloobmerg со ссылкой на делегатов заседания. При этом Саудовская Аравия продлит на апрель свое сокращение добычи на 1 млн б/с, добавляет агентство.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 4,93% - до $67,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 4,83% - до $64,24 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 марта на 26,77 копейки, до 73,7864 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,53 копейки, до 88,9421 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 12,01 копейки по отношению к среде и составил 73,7698 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 1,7 копейки и составил 73,7472 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 44,348 млн, из которых $679,576 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 364,772 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 8,23 копейки, до 88,9057 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 28,69 копейки и составил 88,7715 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR410,091 млн, из которых EUR185,055 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR225,036 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,33% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились также на 1 б.п. - до 4,67% и 4,83% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.