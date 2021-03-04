Цены евробондов РФ в четверг не продемонстрировали яркой динамики в ожидании выступления Пауэлла

Москва. 4 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг не продемонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях предыдущего торгового дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию 3 марта и составила 115,335% от номинала, что соответствует доходности 1,535% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,8 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,34% от номинала, что соответствует доходности 0,075% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 3 пункта и составил 146 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 3 базисных пункта - до 131,5% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,785% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 126,37% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,795% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 114,77% от номинала, что соответствует доходности 1,775% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 4 базисных пункта, до 110,055% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 0,84% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 12 базисных пунктов, подорожав до 124,86% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,755% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 2 базисных пункта, до 112,8% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта, до 2,07% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций в целом не демонстрируют какой-то яркой динамики в ожидании выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на онлайн-конференции The Wall Street Journal. Участники рынка хотят услышать от регулятора не только заверения о том, что растущие процентные ставки не представляют угрозы для восстановления американской экономики, но и то, какие действия Федрезерв будет предпринимать для того, чтобы снизить скорость роста ставок. Инвесторов пугает не сам уровень доходностей, а та скорость, с которой происходит их повышение. Высокая волатильность на рынке базовых активов создает нервозность и передается всем кредитным и долговым рынкам. Причем долговые бумаги развивающихся стран страдают от этого повышения ставок в наибольшей степени. Дальнейшая динамика всех мировых долговых рынков будет сильно зависеть от того, что сегодня скажет Пауэлл, сможет ли он успокоить инвесторов и тем самым ослабить давление продавцов. Но даже если участники рынка в целом позитивно оценят выступление главы американского ЦБ, ждать активного восстановления котировок не стоит, инвесторам нужно какое-то время, чтобы сформировавшиеся страхи окончательно ушли", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.