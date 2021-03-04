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04 марта 2021 года 19:05
"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций, заменив Samsung на Natura и Novartis на Fresenius
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, заменив Samsung на Natura и Novartis на Fresenius, сообщается в материале аналитической команды "ВТБ Мои Инвестиции". Как говорится в обзоре, аналитики обновили топ-10 глобальных акций и сохраняют позитивный взгляд на потребительский сектор. За отчетный период с 25 января по 26 февраля 2021 года портфель продемонстрировал высокие темпы роста 5,1% против снижения бенчмарка индекса MSCI World ex-US на 1,9%. Локомотивами роста выступили циклические компании: ING Group (25% за отчетный период), Whitbread (14%) и недавно добавленный автопроизводитель Renault (13%). "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях корейского производителя электроники Samsung, которые с момента добавления бумаг в первой половине 2020 года принесли нам 90%, и заменить их на акции бразильского производителя косметики Natura & Co. Мы видим потенциал роста в акциях Natura на фоне активного развития онлайн-продаж и синергии от поглощения бизнеса Avon. Также мы заменили Novartis на акции крупнейшего европейского оператора частных клиник широкого профиля Fresenius. Бизнес компании пострадал в ходе эпидемии коронавируса, однако мы ожидаем рост акций в условиях нормализации спроса на клиническое диализное лечение и реализации долгосрочной стратегии развития компании, которая сможет обеспечить рост прибыли на 5-9% ежегодно", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 глобальных акций (100%)
"Тактика следования торговым идеям от аналитиков "ВТБ Капитал Инвестиции" позволяет получать дополнительный доход и подходит как для начинающих инвесторов, так и для опытных участников рынка", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Название
|Вес, %
|Див. доходность (на след. 12 мес.), %
|Потенц. доход, %
|DBS Group Holdinds Ltd
|10%
|3,4%
|6,8%
|Fresenius SE&Co KGaA
|10%
|2,5%
|28,7%
|HeidelbergCement AG
|10%
|2,6%
|13,5%
|Indastria de Diseno Textil SA
|10%
|2,1%
|3,4%
|ING Groep NV
|10%
|4,5%
|14,4%
|Naspers Ltd
|10%
|0,2%
|54,4%
|Natura&Co Holding SA
|10%
|0,0%
|-2,9%
|Renault SA
|10%
|0,0%
|14,7%
|Royal Dutch Shell PLC
|10%
|3,4%
|20,1%
|Whitbread PLC
|10%
|0,0%
|-0,4%
|топ-10 глобальных акций
|100%
|1,9%
|15,3%
|Индекс MSCI World ex-US
|2,9%
|12,0%
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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