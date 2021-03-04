"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций, заменив Samsung на Natura и Novartis на Fresenius

Название Вес, % Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, % DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,4% 6,8% Fresenius SE&Co KGaA 10% 2,5% 28,7% HeidelbergCement AG 10% 2,6% 13,5% Indastria de Diseno Textil SA 10% 2,1% 3,4% ING Groep NV 10% 4,5% 14,4% Naspers Ltd 10% 0,2% 54,4% Natura&Co Holding SA 10% 0,0% -2,9% Renault SA 10% 0,0% 14,7% Royal Dutch Shell PLC 10% 3,4% 20,1% Whitbread PLC 10% 0,0% -0,4% топ-10 глобальных акций 100% 1,9% 15,3% Индекс MSCI World ex-US 2,9% 12,0%

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, заменив Samsung на Natura и Novartis на Fresenius, сообщается в материале аналитической команды "ВТБ Мои Инвестиции". Как говорится в обзоре, аналитики обновили топ-10 глобальных акций и сохраняют позитивный взгляд на потребительский сектор. За отчетный период с 25 января по 26 февраля 2021 года портфель продемонстрировал высокие темпы роста 5,1% против снижения бенчмарка индекса MSCI World ex-US на 1,9%. Локомотивами роста выступили циклические компании: ING Group (25% за отчетный период), Whitbread (14%) и недавно добавленный автопроизводитель Renault (13%). "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях корейского производителя электроники Samsung, которые с момента добавления бумаг в первой половине 2020 года принесли нам 90%, и заменить их на акции бразильского производителя косметики Natura & Co. Мы видим потенциал роста в акциях Natura на фоне активного развития онлайн-продаж и синергии от поглощения бизнеса Avon. Также мы заменили Novartis на акции крупнейшего европейского оператора частных клиник широкого профиля Fresenius. Бизнес компании пострадал в ходе эпидемии коронавируса, однако мы ожидаем рост акций в условиях нормализации спроса на клиническое диализное лечение и реализации долгосрочной стратегии развития компании, которая сможет обеспечить рост прибыли на 5-9% ежегодно", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 глобальных акций (100%)"Тактика следования торговым идеям от аналитиков "ВТБ Капитал Инвестиции" позволяет получать дополнительный доход и подходит как для начинающих инвесторов, так и для опытных участников рынка", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.