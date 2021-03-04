Рубль днем укрепляется к доллару и евро вопреки негативным сигналам с мировых рынков

Москва. 4 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков, растет к бивалютной корзине благодаря активизации покупок на рынке ОФЗ.

Курс доллара США составил 73,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 35,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,61 руб./EUR1, подешевев на 65,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 48,98 копейки - до 80,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 марта на 26,77 копейки, до 73,7864 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,53 копейки, до 88,9421 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на негативные сигналы с внешних рынков. Поддержку нацвалюте оказывает увеличение спроса на рынке ОФЗ, в том числе со стороны нерезидентов, после того, как стало известно, что новые ограничительные меры со стороны ЕС и США, связанные с "делом Навального", будут носить лишь персональный характер и не затронут экономическую и финансовую сферу, и в первую очередь рынок российского государственного долга.

Индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI к 15:00 МСК вырос на 0,51%, до 142,02 пункта. С пятницы, по итогам которой индекс закрылся на минимальных отметках с начала апреля 2020 года, показатель поднялся на 1,1%, что существенно для этого сегмента рынка.

"Рубль поддерживают снизившиеся санкционные риски, хотя настроения на глобальном рынке остаются определяющими. Наши ожидания по курсу рубля сохраняются, уровень в 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков, поэтому ожидаем, что рубль продолжит торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российский рубль противостоит негативному внешнему фону. Накануне поступила информация по условиям второго раунда антироссийских санкций США, однако пока это не возымело действие на рубль. В случае улучшения общемировой обстановки фактор сезонного курса рубля лишь укрепит среднесрочные позиции национальной валюты. Ориентиром спуска пары "доллар-рубль" выступают минимумы года", - полагает эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Участники рынка находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на онлайн-конференции The Wall Street Journal (начало ожидается в 20:05 МСК).

"Важным событием четверга станет выступление Пауэлла. Отметим, что на фоне всплесков доходностей на долговых рынках в США целый ряд представителей Федрезерва уже обосновал подобное движение улучшением настроений в отношении восстановления экономической активности и не высказал особых опасений в связи с волатильностью рынка. В данном контексте комментарии традиционно консервативного главы ФРС будут особенно важны и, вероятно, смогут задать направление движения на валютных площадках EM сразу на несколько дней вперед", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок возобновили небольшое повышение в четверг днем, рынок ждет ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,16% - до $64,17 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,28% - до $61,45 за баррель.

Саудовская Аравия и Россия в среду провели двухсторонние переговоры, чтобы найти точки соприкосновения на фоне стремления Москвы нарастить добычу, в то время как Эр-Рияд сохраняет осторожную позицию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Ожидается, что ОПЕК+ частично восстановит добычу с апреля, однако в среду заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) закончилось без вынесения каких-либо рекомендаций для встречи министров.

Траектория нефтяных цен в ближайшие месяцы будет зависеть от исхода заседания в четверг. Нефтяные цены будут расти, если ОПЕК+ увеличит добычу меньше, чем необходимо рынку для поддержания восстановления экономики после пандемии.

Между тем накануне данные Минэнерг США показали рекордный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 21,56 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 1,3 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая осталась на прежнем уровне - 4,33% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,42% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились также на 1 б.п. - до 4,67% и 4,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 4,91% годовых.