"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Юнипро" с целью 2,89 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2,89 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: выше 2,8 рубля, потенциальная доходность: 3,47%, стоп-приказ: 2,84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания "Юнипро" планирует запустить третий блок Березовской ГРЭС в 1 полугодии 2021 года, инвестиции в проект составят еще 4 млрд рублей. Энергоблок готов к проведению испытаний с включением блока в сеть, которые являются завершающим этапом работ перед вводом в промышленную эксплуатацию. Потенциальная возможность успешных испытаний поможет котировкам компании вернуться к локальному максимуму в районе 3 рублей", - отмечают эксперты "Финама".

Аналитики инвесткомпании указывают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется в рамках восходящей тенденции. "Пробой локального максимума в 2,872 руб. можно рассматривать как позитивный сигнал, мы рекомендуем покупать выше 2,8 руб. При объеме позиции 18% и выставлении стоп-заявки на 2,84 руб. риск на портфель составит 0,25%", - полагают они.

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