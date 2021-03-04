.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможен рост котировок акций "Юнипро" к 3 руб . - "Велес Капитал"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Продажи легковых автомобилей в РФ в феврале выросли на 0,8% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2021 года увеличились на 0,8% - до 120,081 тыс. машин по сравнению со 119,073 тыс. в феврале 2020 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее...
 
Бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом
Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация МСП, Минэкономразвития и...
 
Путешествовать самолетом стало дорого
Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов. В марте на билеты за рубеж граждане в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены...
 
04 марта 2021 года 15:38

Возможен рост котировок акций "Юнипро" к 3 руб . - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок акций "Юнипро" к уровню в 3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки акций "Юнипро" к середине сессии в четверг были одними из лидеров роста (+3,15%), констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, цена бумаг "Юнипро" на повышенных объемах поднялась к максимуму с конца января текущего года и находится у сопротивления 2,930 руб. Скорость роста котировок увела акции в зону перекупленности, но в целом при положении выше поддержек 2,900 руб. и 2,860 руб. можно ожидать попыток вернуться к январскому пику в 2,998 руб. В дальнейшем при должной поддержке фундаментальных факторов котировки могут пытаться закрепиться выше 3 руб. Ключевая среднесрочная поддержка расположена у 2,80 руб.", - указывает эксперт "Велес Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 марта 2021 года 17:48
Внимание рынка акций США в четверг направлено на выступление председателя ФРС - "Открытие Брокер"
Внимание инвесторов на американском рынке акций в четверг направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "На рынке рассчитывают, что глава ФРС сможет успокоить инвесторов по поводу роста доходностей по казначейским обязательствам. С одной...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 17:18
ПСБ рекомендует держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой 3,14 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой 3,14 рубля за штуку, говорится в комментарии. "Представленные "Юнипро" финансовые результаты по итогам 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренное влияние на котировки акций компании....    читать дальше
.
04 марта 2021 года 16:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $292
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $292 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $215, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания Alibaba Group Holding...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 16:27
Краткосрочных катализаторов роста для акций Сбербанка в настоящее время нет - "Атон"
Краткосрочных катализаторов роста для акций Сбербанка в настоящее время нет, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон". "Согласно нашим прогнозам по прибыли на 2021, Сбербанк торгуется с мультипликаторами 2021П P/E 7,2x и P/BV 1,15x против средних исторических мультипликаторов 6,2x и 1,2x...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Юнипро" с целью 2,89 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2,89 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: выше 2,8 рубля, потенциальная доходность: 3,47%, стоп-приказ: 2,84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания "Юнипро" планирует запустить...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 15:58
Рубль днем укрепляется к доллару и евро вопреки негативным сигналам с мировых рынков
Москва. 4 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков, растет к бивалютной корзине благодаря активизации покупок на рынке ОФЗ.    читать дальше
.
04 марта 2021 года 15:15
Индекс S&P 500 может уйти ниже 3790 пунктов в четверг - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 может опуститься ниже 3790 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 14:46
Уровень 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков - Банк "Санкт-Петербург"
Уровень 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль снижается, рубль поддерживают снизившиеся санкционные риски, но настроения на глобальном рынке остаются определяющими. Наши ожидания по курсу рубля...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 14:19
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3380-3450 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3380-3450 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в четверг немного снизился вслед за американскими фондовыми площадками, несмотря на растущую нефть. Рыночный консенсус закладывает повышение...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 13:51
Акции остаются лучшими долгосрочными инвестициями по сравнению с облигациями и казначейскими векселями - Credit Suisse
Акции остаются лучшими долгосрочными финансовыми инвестициями по сравнению с облигациями и казначейскими векселями, отмечается в аналитическом материале Credit Suisse. "Обвал рынка акций, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, стал самым стремительным в истории, не считая краха...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 13:26
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции АЛРОСА с целевым ориентиром 124,5 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 124,5 руб. за штуку; после пробоя исторических максимумов в районе уровня сопротивления 107,8 руб. рост котировок может ускориться, говорится в комментарии инвесткомпании. "АЛРОСА" опубликовала сильные финансовые...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 12:58
Рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2021г может стать причиной сокращения планов заимствования Минфина - Sber CIB
Рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2021г может стать причиной сокращения планов заимствования Минфина, говорится в комментарии Sber CIB. "Текущий план заимствований на 2021 год составляет 2,9 трлн руб. Важно отметить, что благодаря бюджетному правилу план привлечения госдолга больше не зависит...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 12:31
Инвестирование в акции Beyond Meat сопровождается повышенными рисками - BCS Express
Инвестирование в акции компании Beyond Meat сопровождается повышенными рисками, считают аналитики BCS Express. Beyond Meat работает в перспективном сегменте растительного мяса, но сохранение доли рынка компании требует существенного роста выручки (выше 35% на протяжении 10 лет), говорится в...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 12:10
Золото может подешеветь до $1700 за унцию к концу недели - Sber CIB
Золото может подешеветь до $1700 за унцию к концу недели, если статистика по рынку труда США в пятницу окажется негативной, отмечается в комментарии Sber CIB. "Цена золота в краткосрочном периоде будет зависеть от данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора в США (как основного...    читать дальше
.
04 марта 2021 года 11:51
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $70
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $63 с целью $70 за штуку на срок до 6 месяцев", открытую 21 января 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании. Доходность по идее составила 11,1% (с учетом дивидендов -...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.