Возможен рост котировок акций "Юнипро" к 3 руб . - "Велес Капитал"

Возможен рост котировок акций "Юнипро" к уровню в 3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Котировки акций "Юнипро" к середине сессии в четверг были одними из лидеров роста (+3,15%), констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, цена бумаг "Юнипро" на повышенных объемах поднялась к максимуму с конца января текущего года и находится у сопротивления 2,930 руб. Скорость роста котировок увела акции в зону перекупленности, но в целом при положении выше поддержек 2,900 руб. и 2,860 руб. можно ожидать попыток вернуться к январскому пику в 2,998 руб. В дальнейшем при должной поддержке фундаментальных факторов котировки могут пытаться закрепиться выше 3 руб. Ключевая среднесрочная поддержка расположена у 2,80 руб.", - указывает эксперт "Велес Капитала".

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