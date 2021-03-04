Рынок акций РФ утром просел ниже 3400п по индексу МосБиржи на внешнем пессимизме, вырос Сафмар на новостях о выкупе

Москва. 4 марта. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за мировыми фондовыми площадками, сдерживающим фактором выступает дорожающая нефть в ожидании итогов встречи стран ОПЕК+; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 3400 пунктов во главе с бумагами "Норникеля", растут акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" на новостях о выкупе бумаг с премией к рынку, также дорожает ПАО "Группа Черкизово".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3396,52 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1449,67 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 73,8 рубля (-0,18 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,45% годовых (-1,3%).

Подешевели акции "Норникеля" (-2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%),

Сбербанк в IV квартале 2020 года получил 201,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз - 179,8 млрд руб.), по итогам года прибыль составила 760,3 млрд руб. (прогноз - 738,4 млрд руб.).

Выручка Mail.ru (MOEX: MAIL) Group (-1,1%) в IV квартале 2020 года составила 32,98 млрд рублей, что на 25% выше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в финансовой отчетности компании. EBITDA компании снизилась на 25,4% год к году и составила 7,3 млрд рублей.

Результаты Mail.ru Group по выручке и EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": накануне опрошенные аналитики ожидали роста выручки Mail.ru в IV квартале на 18,97% (до 30,48 млрд рублей) и снижения EBITDA на 27,1% (до 7,15 млрд рублей).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг слабо негативный, основной пессимизм на азиатских рынках связан с выросшими доходностями по казначейским обязательствам США и японским бондам. С другой стороны, нефть дорожает на фоне слабого восстановления производства в США и ожиданиях сохранения производственных ограничений в ОПЕК+. Промышленные металлы находятся под давлением заявлений производителей об отсутствии дефицита на фоне повышенного спроса со стороны производителей аккумуляторных батарей.

Нефть подогревается новостями от агентства Reuters, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть вариант сохранения текущих ограничений производства на апрель. Йеменские повстанцы хуситы заявляют об обстреле инфраструктуры Saudi Aramco, но официальных подтверждений этого происшествия пока не было, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на внешних фондовых площадках вновь преобладают распродажи, хотя серьезных поводов для этого нет, что настораживает. Не исключено, что коррекция в Штатах может усугубиться, что потянет за собой и российские бумаги.

Ожидания приостановки роста мировых цен на сталь пока не оправдываются. При таком раскладе годовая дивидендная доходность "Северстали" и "НЛМК" может превысить показатель "префов" "Сургутнефтегаза", которая оценивается более чем в 15%. Естественно, что при такой дивдоходности бумаги будут пользоваться спросом и корректироваться очень слабо.

В СМИ прошла информация, что страны ОПЕК+ могут принять решение не увеличивать добычу из-за нестабильной ситуации на рынке нефти и слабого восстановления мировой экономики. Мониторинговый комитет ОПЕК+ накануне не вынес никакой рекомендации по квотам, что говорит об имеющихся разногласиях по этому вопросу. В четверг ожидается итоговое решение министерского комитета по этому вопросу. Если решение не увеличивать добычу все-таки будет принято, то нефть Brent краткосрочно может скакнуть выше $66 за баррель.

Акции Сбербанка (278,2 рубля) пока не могут продолжить восходящее движение после пробоя треугольника с целью 290 руб. - теперь бумаге важно удержать поддержку 253 руб. При приближении к ней рисковым инвесторам можно посоветовать покупать Сбербанк в расчете на возобновление его роста. В акциях нефтянки также следует соблюдать осторожность, поскольку велики риски коррекции нефти Brent под отметку $60 за баррель, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в четверг на рынке акций могут преобладать умеренно негативные настроения, при этом диапазон 3400-3450 пунктов по индексу МосБиржи сохраняет актуальность.

Несмотря на сохранение спроса в нефтегазовом и финансовом секторах, американский фондовый рынок накрыла волна фиксации прибыли в перегретых бумагах hi-tech, способствуя снижению интереса и к другим рискованным активам. Распродажам в США способствовали попытки нового роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST накануне вновь поднималась к отметке 1,5%) и опасения относительно оперативности и содержания запуска новой программы экономических стимулов в США, продвигаемой администрацией президента США Байдена - Сенат сдвинул обсуждение законопроекта на конец недели.

В случае дальнейшего ухудшение внешнего фона не исключено тестирование индексом МосБиржи нижней границы зоны 3400-3450 пунктов, считает аналитик.

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,4-2,7% на фоне роста доходности казначейских облигаций США (доходность 10-летних US Treasuries поднималась до 1,49%), что вызывает обеспокоенность по поводу стоимости акций и ускорения инфляции. Высокая доходность может особенно сильно отразиться на акциях технологических компаний, которые больше полагаются на заимствования.

Президент США Джо Байден заявил, что страна будет иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для вакцинации всех взрослых американцев к концу весны.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), от коронавируса в стране привито более 51 млн человек, включая 26,1 млн, которые получили обе дозы вакцины. Средний суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в США на прошлой неделе сократился на 19% по сравнению с предыдущей неделей - до 65,5 тыс. случаев, отмечает MarketWatch.

В четверг в Азии также преобладало снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский индекс Hang Seng также теряет 2,1%), "минусуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов просел на 0,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды) на фоне сохраняющихся опасений в отношении роста доходности US Treasuries, что подогревает ожидания скорого роста процентных ставок центробанков.

Инфляция в Южной Корее в феврале ускорилась до 1,1% в годовом выражении с 0,6% в январе. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Нефть продолжает подъем перед началом заседания ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,67 за баррель (+0,9% и +2,2% в среду), апрельская цена WTI - $61,79 за баррель (+0,8% и +2,6% накануне).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне закончилось без вынесения каких-либо рекомендаций для встречи министров.

Рынок нефти накануне проигнорировал негативные данные Минэнерго США о росте запасов сырья. Запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 21,56 млн баррелей (ожидания варьировались от снижения на 1,3 млн до роста на 1,3 млн баррелей), запасы бензина снизились на 13,62 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-2,9 млн), резервы дистиллятов сократились на 9,72 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,75-3,9 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-7,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-4,3%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-3,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (+5,6%, до 516,6 рубля), ПАО "Группа Черкизово" (+5,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+1,7%).

Акции "Сафмара" выросли на фоне известий, что совет директоров компании одобрил цену выкупа акций в размере 545 рублей за штуку у несогласных с продажей НПФ "Сафмар" группе "Регион" или не участвующих в голосовании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14 млрд рублей (из них 3,97 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,3 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,23 млрд рублей - на акции "М.Видео" (MOEX: MVID)).