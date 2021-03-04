BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $70

BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $63 с целью $70 за штуку на срок до 6 месяцев", открытую 21 января 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Доходность по идее составила 11,1% (с учетом дивидендов - 11,9%) за полтора месяца.

"Драйверы в бумаге остаются в плане вероятного возобновления обратного выкупа. Cмена главы компании также может пойти на пользу котировкам. Тем не менее котировки акций показали неплохой рост за короткий период на фоне растущих ставок на долговом рынке", - пишут аналитики BCS Express.

Долгосрочный взгляд на акции Citigroup остается умеренно позитивным, отмечают эксперты, и инвестиционная идея может быть открыта вновь в случае коррекции котировок.

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