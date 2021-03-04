Возможно укрепление рубля до 73,5 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 73,5 руб./$1 в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

По оценкам Sber CIB, ключевым фактором для валютного рынка остаются доходности гособлигаций США. В четверг с утра рубль укрепляется, как и другие валюты развивающихся рынков. Если доходность госдолга США снизится или хотя бы стабилизируется, российская валюта может подорожать до 73,5 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

Эксперты инвестбанка считают, что на заседании ОПЕК+ в четверг, скорее всего, будет принято решение увеличить добычу нефти участниками картеля. На фоне этого котировки нефти марки Brent могут опуститься до $62,7 за баррель. Если же изменений не будет, то нефть, по мнению экспертов, может подорожать до $64,4-65,8 за баррель.

Также аналитики Sber CIB полагают, что из-за общего негативного фона доходность российского рублевого госдолга в четверг может немного вырасти - на 1-2 б.п.

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