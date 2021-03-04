Утренние прогнозы: на рынке акций РФ в четверг будет преобладать умеренно-негативный настрой

По мнению аналитиков, на рынке акций РФ в четверг будет преобладать умеренно-негативный настрой, обусловленный неблагоприятным внешним фоном.

"Финам" (Артемий Шамшуков): "В четверг для отечественного рынка складывается неблагоприятный внешний фон. К 8:00 мск котировки фьючерсов на S&P 500 падают на 0,7%. На всех азиатских площадках также наблюдается отрицательная динамика: японский Nikkei 225 теряет 2,7%, китайский CSI 300 падает на 1,54%, гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 2,55%, а корейский KOSPI легчает на 0,78%. Долларовый Индекс DXY укрепляется на 0,08%. К 8:20 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,75% и находятся у отметки $64,55, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,62% на уровне $61,65".

" Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в минус ввиду ухудшения настроений на зарубежных площадках. Тем не менее высокие цены на нефть, вероятно, продолжат поддерживать отечественные акции и рубль, для которых зарубежная проблема роста доходности гособлигаций не так уж актуальна. В четверг инвесторы помимо прочего ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая на комментарии в отношении происходящего на долговом рынке США".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду вновь лучше рынка торговались черные металлурги. Пока ожидания приостановки роста мировых цен на сталь не оправдываются. При таком раскладе годовая дивидендная доходность "Северстали" и "НЛМК" может превысить показатель "префов" "Сургутнефтегаза", который оценивается более чем в 15%. Естественно, что при такой дивидендной доходности бумаги будут пользоваться спросом и корректироваться очень слабо".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "На российском рынке акций в четверг будет преобладать умеренно негативный настрой. Причем в случае дальнейшего ухудшение внешнего фона не исключаем теста индексом Мосбиржи нижней границы зоны 3400-3450 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикации финотчетности Сбербанка, "МТС", Mail.ru, "М.видео", и "Юнипро"".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос) : "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3405-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3430, 3450 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный утренний внешний фон".