04 марта 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: на рынке акций РФ в четверг будет преобладать умеренно-негативный настрой
По мнению аналитиков, на рынке акций РФ в четверг будет преобладать умеренно-негативный настрой, обусловленный неблагоприятным внешним фоном.
"Финам" (Артемий Шамшуков): "В четверг для отечественного рынка складывается неблагоприятный внешний фон. К 8:00 мск котировки фьючерсов на S&P 500 падают на 0,7%. На всех азиатских площадках также наблюдается отрицательная динамика: японский Nikkei 225 теряет 2,7%, китайский CSI 300 падает на 1,54%, гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 2,55%, а корейский KOSPI легчает на 0,78%. Долларовый Индекс DXY укрепляется на 0,08%. К 8:20 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,75% и находятся у отметки $64,55, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,62% на уровне $61,65".
" Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в минус ввиду ухудшения настроений на зарубежных площадках. Тем не менее высокие цены на нефть, вероятно, продолжат поддерживать отечественные акции и рубль, для которых зарубежная проблема роста доходности гособлигаций не так уж актуальна. В четверг инвесторы помимо прочего ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая на комментарии в отношении происходящего на долговом рынке США".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду вновь лучше рынка торговались черные металлурги. Пока ожидания приостановки роста мировых цен на сталь не оправдываются. При таком раскладе годовая дивидендная доходность "Северстали" и "НЛМК" может превысить показатель "префов" "Сургутнефтегаза", который оценивается более чем в 15%. Естественно, что при такой дивидендной доходности бумаги будут пользоваться спросом и корректироваться очень слабо".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "На российском рынке акций в четверг будет преобладать умеренно негативный настрой. Причем в случае дальнейшего ухудшение внешнего фона не исключаем теста индексом Мосбиржи нижней границы зоны 3400-3450 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикации финотчетности Сбербанка, "МТС", Mail.ru, "М.видео", и "Юнипро"".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос) : "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3405-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3430, 3450 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный утренний внешний фон".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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04 марта 2021 года 17:18
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой 3,14 рубля за штуку, говорится в комментарии.
"Представленные "Юнипро" финансовые результаты по итогам 2020 года по МСФО в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренное влияние на котировки акций компании.... читать дальше
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04 марта 2021 года 16:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $292 за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: $215, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Компания Alibaba Group Holding... читать дальше
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04 марта 2021 года 16:27
Краткосрочных катализаторов роста для акций Сбербанка в настоящее время нет, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон".
"Согласно нашим прогнозам по прибыли на 2021, Сбербанк торгуется с мультипликаторами 2021П P/E 7,2x и P/BV 1,15x против средних исторических мультипликаторов 6,2x и 1,2x... читать дальше
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04 марта 2021 года 16:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2,89 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: выше 2,8 рубля, потенциальная доходность: 3,47%, стоп-приказ: 2,84 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Компания "Юнипро" планирует запустить... читать дальше
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04 марта 2021 года 15:58
Москва. 4 марта. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; рубль, несмотря на негативную динамику большинства мировых рынков, растет к бивалютной корзине благодаря активизации покупок на рынке ОФЗ. читать дальше
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04 марта 2021 года 15:38
Возможен рост котировок акций "Юнипро" к уровню в 3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
Котировки акций "Юнипро" к середине сессии в четверг были одними из лидеров роста (+3,15%), констатирует аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.
"С технической точки зрения,... читать дальше
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04 марта 2021 года 15:15
Индекс S&P 500 может опуститься ниже 3790 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.
"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Индикаторы RSI и MACD указывают на то, что в краткосрочном периоде возможна... читать дальше
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04 марта 2021 года 14:46
Уровень 74 руб./$1 выглядит достаточно стабильным при текущем балансе рисков, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Курс доллар/рубль снижается, рубль поддерживают снизившиеся санкционные риски, но настроения на глобальном рынке остаются определяющими. Наши ожидания по курсу рубля... читать дальше
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04 марта 2021 года 14:19
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3380-3450 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.
"Индекс Мосбиржи в четверг немного снизился вслед за американскими фондовыми площадками, несмотря на растущую нефть. Рыночный консенсус закладывает повышение... читать дальше
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04 марта 2021 года 13:51
Акции остаются лучшими долгосрочными финансовыми инвестициями по сравнению с облигациями и казначейскими векселями, отмечается в аналитическом материале Credit Suisse.
"Обвал рынка акций, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, стал самым стремительным в истории, не считая краха... читать дальше
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04 марта 2021 года 13:26
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "АЛРОСА" с целевым ориентиром 124,5 руб. за штуку; после пробоя исторических максимумов в районе уровня сопротивления 107,8 руб. рост котировок может ускориться, говорится в комментарии инвесткомпании.
"АЛРОСА" опубликовала сильные финансовые... читать дальше
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04 марта 2021 года 12:58
Рост ненефтегазовых доходов бюджета в 2021г может стать причиной сокращения планов заимствования Минфина, говорится в комментарии Sber CIB.
"Текущий план заимствований на 2021 год составляет 2,9 трлн руб. Важно отметить, что благодаря бюджетному правилу план привлечения госдолга больше не зависит... читать дальше
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04 марта 2021 года 12:31
Инвестирование в акции компании Beyond Meat сопровождается повышенными рисками, считают аналитики BCS Express.
Beyond Meat работает в перспективном сегменте растительного мяса, но сохранение доли рынка компании требует существенного роста выручки (выше 35% на протяжении 10 лет), говорится в... читать дальше
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04 марта 2021 года 12:10
Золото может подешеветь до $1700 за унцию к концу недели, если статистика по рынку труда США в пятницу окажется негативной, отмечается в комментарии Sber CIB.
"Цена золота в краткосрочном периоде будет зависеть от данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора в США (как основного... читать дальше
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04 марта 2021 года 11:51
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $63 с целью $70 за штуку на срок до 6 месяцев", открытую 21 января 2021 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии инвесткомпании.
Доходность по идее составила 11,1% (с учетом дивидендов -... читать дальше
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