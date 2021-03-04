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04 марта 2021 года 09:56
Открытие торгов индекса Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3405-3425п - "Алго Капитал"
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в четверг пройдет в диапазоне 3405-3425 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3405-3425 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3400, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3430, 3450 пунктов. После открытия со сдержанным изменением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный утренний внешний фон", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос. Участники локальных торгов во второй половине торгов в четверг будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на индексы Мосбиржи и РТС, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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