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04 марта 2021 года 09:46

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries достигала в ходе торгов 1,49% годовых против 1,405% днем ранее. Рост доходности гособлигаций вызывает у инвесторов обеспокоенность по поводу стоимости акций и ускорения инфляции. Высокая доходность может особенно сильно отразиться на акциях технологических компаний, которые больше полагаются на заимствование.

Инвесторы также оценивали статданные. Согласно данным Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 117 тыс. (экономисты прогнозировали рост на 177 тыс.). Согласно пересмотренным данным, в январе число рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось первоначально. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале снизился до 55,3 пункта по сравнению с 58,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших сохранение индекса на уровне предыдущего месяца, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг заметно снижаются; инвесторы опасаются, что рост доходности казначейских облигаций США приведет к ускорению инфляции, в результате чего мировым центробанкам придется повышать процентные ставки. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,15%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК опустился на 1,87%, гонконгский Hang Seng - на 2,41%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 1,03%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,84%.

Вместе с тем цены на нефть продолжают расти в четверг, рынок ждет ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне закончилось без вынесения каких-либо рекомендаций для встречи министров.

На этом фоне стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $64,51 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 3 марта эти контракты подорожали на 2,2% - до $64,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $61,64 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие рынка в среду. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на 2,6% - до $61,28 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рекордный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 21,56 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 1,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 500 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина в США снизились на 13,62 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 9,72 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 18,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,303 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 марта вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 720,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,89%), "Россельхозбанк БО-05Р" (+0,31%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-16" (-0,55%), "ВЭБ.РФ-001Р-21" (-0,47%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей по ставке 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,06% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 25 февраля. Размещение состоялось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Аэрофьюэлз" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,25% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 25 февраля.

ООО "Измеритель Финанс" завершило размещение облигаций на 525 млн рублей. Ставки 1-8-го купонов дебютного выпуска 10-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 525 млн рублей были установлены на уровне 0% годовых, 9-40-го купонов на уровне 10% годовых. Купоны квартальные. Размещение выпуска началось 28 декабря. Других облигаций у компании в обращении нет.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" установило цену доразмещения допвыпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 100,25% от номинала, ей соответствует доходность к погашению в декабре 2023 года в размере 12,4% годовых. Сбор заявок на допвыпуск проходил с 1 по 3 марта. Техразмещение запланировано на 5 марта. В декабре прошлого года "АБЗ-1" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке квартального купона до погашения 12% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет. Других облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует в марте провести сбор заявок инвесторов на облигации серии 002P-01 со сроком обращения 15 лет и офертой через 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 190 базисных пунктов к 3,5-летним ОФЗ.

Банк "Авангард" (MOEX: AVAN) установил ставку 25-30-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 0,01% годовых. Банк завершил размещение 10-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей в сентябре 2019 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 8,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставка текущего купона - 7%. По выпуску запланирована оферта с исполнением 2 апреля. Дата погашения выпуска - 28 февраля 2029 года. В настоящее время в обращении нет других выпусков облигаций банка.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) приобрело по оферте 812 тыс. 720 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 8,13% выпуска. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 6,25% годовых.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 4 млн 735,234 тыс. облигаций серии 001Р-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 47,35% выпуска. ДОМ.РФ завершил размещение 10-летнего выпуска на 10 млрд рублей в марте 2019 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 8,35% годовых. Ставка текущего купона - 5,45% годовых.

ХК "Металлоинвест" приняла решение досрочно погасить два выпуска облигаций серий БО-02 и БО-08 общим объемом 15 млрд рублей. Погашение состоится 23 марта, в дату окончания 10-го купонного периода. Компания разместила оба выпуска в марте 2016 года сроком на 10 лет. Объем серии БО-02 - 10 млрд рублей, серии БО-08 - 5 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов по выпускам установлена на уровне 10,95% годовых. По займам была предусмотрена 5-летняя оферта с исполнением 26 марта 2021 года.

ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" (обе компании - Волгоград) планируют 26 марта провести собрания владельцев облигаций. Собрания затронут выпуски облигаций эмитентов, по которым были допущены дефолты. У "Концессий теплоснабжения" это облигации 2-й серии и серии БО-01, у "Концессий водоснабжения" - облигации 5-й серии. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитентов - 16 марта. В повестку дня собрания войдет один вопрос: об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании эмитента облигаций банкротом. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" по 1-й и 5-й серии и ООО "Концессии теплоснабжения" по 2-й серии и серии БО-01. В качестве причины неисполнения обязательств во всех случаях указано "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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