Brent подорожала до $64,64 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг заметно снижаются. Цены на нефть продолжают расти в четверг.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в среду на фоне роста доходности казначейских облигаций США.

Доходность десятилетних US Treasuries повышалась до 1,49%, отмечает CNBC. Рост доходности гособлигаций вызывает обеспокоенность по поводу стоимости акций и ускорения инфляции. Высокая доходность может особенно сильно отразиться на акциях технологических компаний, которые больше полагаются на заимствование.

Инвесторы также оценивали статданные. Согласно данным Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 117 тыс. Экономисты прогнозировали рост на 177 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе число рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось первоначально.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале снизился до 55,3 пункта по сравнению с 58,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших сохранение индекса на уровне предыдущего месяца, сообщает Trading Economics.

Между тем президент США Джо Байден накануне заявил, что страна будет иметь достаточный запас вакцин против COVID-19 для вакцинации всех взрослых американцев к концу весны.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), от коронавируса в стране привито более 51 млн человек, включая 26,1 млн, которые получили обе дозы вакцины. Средний суточный прирост новых случаев заражения COVID-19 в США на прошлой неделе сократился на 19% по сравнению с предыдущей неделей - до 65,5 случаев, отмечает MarketWatch.

Цена бумаг DraftKings Inc. в среду упала на 4,1%. Компания, предоставляющая платформу для фэнтези-спорта и ставок, заключила соглашение с провайдером спутникового телевидения Dish Network Corp. об интеграции ее приложения с телеплатформой Hopper.

Котировки акций Lyft Inc. (SPB: LYFT) подскочили на 8,2%. Сервис заказа такси сообщил, что последняя неделя февраля стала для него лучшей по объему перевозок с начала пандемии. Lyft улучшил свой прогноз на первый квартал. Теперь компания ожидает, что ее чистый убыток составит $135 млн, а не $145-150 млн, как прогнозировалось ранее.

Бумаги Las Vegas Sands (SPB: LVS) подорожали на 1,3%. Оператор казино заключил сделку о продаже недвижимости в Лас-Вегасе Apollo Global и VICI Properties за $6,25 млрд.

Акции CMC Materials Inc. выросли в цене на 1,4%. Поставщик шламов для химико-механической планаризации для производства полупроводников повысил дивиденды на 4,5% - до $0,46 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 121,43 пункта (0,39%) и составил 31270,09 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 50,57 пункта (1,31%) - до 3819,72 пункта.

Nasdaq Composite потерял 361,04 пункта (2,7%) и составил 12997,75 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг заметно снижаются, инвесторы опасаются, что рост доходности казначейских облигаций США приведет к ускорению инфляции, в результате чего центробанкам придется повышать процентные ставки, отмечает Associated Press.

Доходность десятилетних US Treasuries в среду поднялась до 1,485% c 1,405% днем ранее. Когда доходность облигаций быстро растет, как это было в последние недели, инвесторы вынуждены переоценивать стоимость акций. Бумаги технологических компаний, которые резко подорожали за время пандемии, наиболее подвержены переоценке.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК упал на 2,16%.

В число лидеров повышения котировок входят акции машиностроительной Hitachi Zosen Corp. (+19,5%), судоходной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+5,3%), транспортной Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+2,9%).

Наиболее сильно снижаются в цене бумаги металлургической Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-9,4%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-5,3%) и ритейлера Fast Retailing Co. Ltd. (-5,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК опустился на 1,87%, гонконгский Hang Seng - на 2,41%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растет стоимость банков BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. (+1,9%) и Hang Seng Bank Ltd. (+0,4%). Акции нефтяной PetroChina Co. (SPB: PTR) Ltd. прибавляют в цене 0,4%.

Капитализация производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. уменьшается на 6,5%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 5%. Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 4,2%, фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. - на 4,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 1,03%.

ВВП Южной Кореи в четвертом квартале 2020 года вырос на 1,2% в квартальном выражении, а не на 1,1%, как сообщалось ранее, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны упала на 1,2% по сравнению с предварительно объявленными 1,4%. В третьем квартале ВВП Южной Кореи вырос на 2,1% в квартальном выражении и снизился на 1,1% в годовом.

Инфляция в Южной Корее в феврале ускорилась до 1,1% в годовом выражении с 0,6% в январе. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. падает на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился 0,84%.

Положительное сальдо внешней торговли Австралии в январе подскочило до 10,14 млрд австралийских долларов с пересмотренных 7,13 млрд в декабре, сообщило Австралийское статистическою бюро (ABS). Таким образом, в позапрошлом месяце профицит внешней торговли страны стал максимальным с начала наблюдений, отмечает Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали, что профицит составит 6,5 млрд австралийских долларов. Экспорт Австралии вырос на 6%, импорт упал на 2%.

Бумаги австралийской биотехнологической CSL Ltd. упали в цене на 3,7%, разработчика ПО Bravura Solutions - на 3,1%. Котировки акций горнодобывающих Rio Tinto и BHP снизились на 2,3% и 0,6% соответственно.

В то же время, акции банков National Australia Bank и Commonwealth Bank of Australia подорожали на 2,4% и 1,2% соответственно.

Цены на нефть продолжают расти в четверг, рынок ждет ключевого заседания министров стран-участниц соглашения ОПЕК+ при отсутствии четких сигналов о том, какой объем добычи вернется на рынок.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) накануне закончилось без вынесения каких-либо рекомендаций для встречи министров.

"Итоги сегодняшней встречи ОПЕК+ станут ключевыми для будущего направления нефтяного рынка", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV. Паттерсон ожидает, что в общей сложности производство нефти странами ОПЕК+ будет увеличено с апреля на 1,5 млн б/с, в том числе за счет отказа Саудовской Аравии от добровольных ограничений добычи.

"Рынок может легко "переварить" дополнительное предложение в таком объеме и даже больше", - приводит слова Паттерсона агентство Bloomberg.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $64,64 за баррель, что на $0,57 (0,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 3 марта эти контракты подорожали на $1,37 (2,2%) - до $64,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,76 за баррель, что на $0,48 (0,78%) выше уровня на закрытие рынка в среду. По итогам предыдущей сессии эти контракты подорожали на $1,53 (2,6%) - до $61,28 за баррель.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рекордный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - на 21,56 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 1,3 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, выросли за неделю на 500 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в США снизились на 13,62 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 9,72 млн баррелей.