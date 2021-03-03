Рубль вечером перешел к снижению к доллару и евро из-за фиксации прибыли после укрепления в начале недели

Москва. 3 марта. Доллар и евро развернулись вверх и немного повышаются на "Московской бирже" в среду вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях фиксации прибыли после роста в начале недели, вызванного снижением напряженности вокруг темы санкций.

Курс доллара США составил 73,96 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,31 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,3 копейки - до 80,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост и немного снижается к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка приступили к фиксации прибыли после укрепления в начале недели, вызванного ослаблением санкционного давления из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Некоторая разница в динамике роста доллара и евро объясняется возобновлением повышения американской валюты на глобальном рынке в ожидании решения по новым стимулам.

Законодатели в Вашингтоне продолжают обсуждать новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, который приведет к выпуску новых гособлигаций. Последние две недели инвесторы внимательно следили за динамикой на рынке облигаций. В центре внимания - доходность десятилетних US Treasuries, которая в среду находится около 1,46%.

Между тем число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 117 тыс. Экономисты прогнозировали рост на 177 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в январе число рабочих мест увеличилось на 195 тыс., а не на 177 тыс., как сообщалось первоначально.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, к середине недели мировые рынки находятся в умеренно позитивном настрое, доходности американских казначейских облигаций отступили от локальных максимумов и стабилизировались чуть ниже 1,5% годовых. "При этом рынки подогревают, помимо снижения ставок, ожидания принятия законопроекта об экономических стимулах. Рассматриваемый Сенатом законопроект уже во многом учтен в ценах активов, но во вторник демократы заявили о планах рассмотреть новый пакет помощи, привязанный к экономическим показателям, а не к срокам. Такой подход может сделать бюджетные стимулы более длительными и масштабными, что поддержит рисковые активы. Тем не менее, обсуждение текущего законопроекта еще может принести неприятные сюрпризы", - отмечает Кадулин.

Минторг США назвал 14 организаций из России, ФРГ и Швейцарии, в отношении которых вводятся экспортные ограничения. Согласно опубликованному 3 марта в федеральном реестре США списку, Минторг США вводит санкции в отношении 10 компаний и структур из России. Среди них: 27-й научный центр Минобороны РФ, компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", ООО "Продукты Аналит", "Интертех инструменты", группа компаний "Фармконтракт", компании РАУ ФАРМ и "Регионснаб".

Также в "черный список" Минторга США попали три немецких компании и одна компания из Швейцарии.

Минторг США пояснил, что вводит требование о получении лицензии на экспорт, реэкспорт или передачу ряда товаров фигурантам этого списка. Министерство подчеркивает, что такие меры помогут убедиться, что подпадающие под санкции компании не будут использовать поставляемые из США товары "для деятельности, угрожающей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".

Ранее американское министерство сообщило в пресс-релизе, что вводит такие меры "в ответ на деятельность, связанную с химоружием и с распространением (опасных веществ - ИФ)".

Тем временем Минфин США объявил о санкциях в отношении первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова.

Кроме того, ограничительные меры вводятся против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу во вторник. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Эти санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

"Рубль продолжает поддерживать снижение санкционных рисков. Так, США ввели точечные санкции, направленные против конкретных граждан и компаний, причастных к производству химического оружия. Отсутствие значимых экономических санкций и снижение неопределенности в этом вопросе положительно для рубля. Днем в среду Минфин опубликовал план покупок валюты на март, объем операций составит 148,1 млрд рублей после 45,6 млрд рублей в феврале. Увеличение интервенций Минфина ограничивает потенциал укрепления рубля. Мы продолжаем ожидать курс рубля в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 в ближайшие дни", - подчеркивает Кадулин.

"Доллар США балансирует около 74 рублей и может оставаться в границах 73,5-74,5 рубля. Минфин нашел рычаг для стабилизации курса рубля, увеличивая новый объем покупок валюты на месяц почти в три раза - это еще один сигнал о том, что экономике и финансовой системе крепкий рубль не нужен", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Минфин принял решение увеличить в марте объем дневных покупок валюты в 2,8 раза. Ведомство с 5 марта по 6 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 148,1 млрд рублей, ежедневный объем составит эквивалент 6,7 млрд рублей.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении ценой нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

К покупкам валюты после периода продаж с апреля прошлого года Минфин вернулся в январе. За три месяца мартовский объем - максимальный (с 5 февраля по 4 марта покупки составляли 45,6 млрд рублей, с 15 января по 4 февраля - 106,3 млрд рублей).

Однако из-за разницы в количестве рабочих дней ежедневный объем покупок в марте - начале апреля будет немного меньше, чем в январе - 6,7 млрд рублей против 7,1 млрд рублей. По сравнению с февральским показателем - 2,4 млрд рублей в день - ежедневные покупки вырастут в 2,8 раза.

Министерство финансов России 3 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 104,132 млрд рублей, что является рекордным объемом с 11 ноября 2020 года (313,022 млрд рублей).

За предыдущие шесть аукционных дней с начала 2021 года (13, 20, 27 января, 3, 10 и 17 февраля) Минфин смог привлечь на первичных аукционах всего 211,82 млрд рублей при квартальном плане в 1 трлн рублей. С учетом последних размещений объем привлечения средств посредством размещения ОФЗ вырос до почти 316 млрд рублей (31,6% квартального плана).

Минфин РФ в среду размещал четырехлетние ОФЗ-ПД серии 26234 и девятилетние ОФЗ-ИН серии 52003 в объемах остатков.

Ведомство продало ОФЗ 26234 на общую сумму 89 млрд 879 млн рублей при спросе 152 млрд 382 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 94,023% от номинала, что соответствует доходности 6,17% годовых.

ОФЗ-ИН серии 52003 были проданы в объеме 14,253 млрд рублей при спросе 40,672 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 99,255% от номинала, что соответствует доходности 2,61% годовых. Бумаги были размещены с небольшой премией в доходности к уровню вторичного рынка.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в ходе торгов в среду, несмотря на данные Минэнерго США, которые показали рекордный рост нефтяных запасов в стране на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 2,6% - до $64,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 3,06% - до $61,58 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 21,56 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это рекордное увеличение нефтяных запасов, отмечает Trading Economics. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,3 млн баррелей.

Помимо этого, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ закончился, рекомендации для заседания министров всех стран-участниц ОПЕК+, намеченного на четверг, не вынесено, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По информации источников "Интерфакса", во вторник технический комитет ОПЕК+ пришел к выводу, что возвращение на нефтяной рынок фактически 1,5 млн б/с не повлияет на его сбалансированность, хотя в явном виде такая рекомендация для JMMC не прописана.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 марта на 1,0568 рубля, до 73,5187 руб./$1, и уменьшил курс евро на 68,84 копейки, до 88,8768 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 64,14 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,6497 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 39,73 копейки и составил 73,7308 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 113,726 млн, из которых $575,39 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 538,336 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 33,04 копейки, до 88,988 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 6,85 копейки и составил 89,04 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR324,223 млн, из которых EUR119,543 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR204,68 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 2 базисных пункта - до 4,43% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 4,33% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,68%, 4,84% и 4,93% годовых соответственно.