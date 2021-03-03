Цены евробондов РФ в среду возобновили снижение вслед за новой волной повышения базовых ставок

Москва. 3 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду возобновили умеренное снижение вслед за новой волной повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов в среднесрочном и "длинном" сегменте немного сузились за счет более активного падения и соответствующего более значительного роста процентных ставок US Treasuries по сравнению с российскими бумагами.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 2 марта и составила 115,34% от номинала, что соответствует доходности 1,555% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 0,4 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,35% от номинала (доходность также практически не изменилась, составив 0,065% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сохранился на уровне 149 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 76 базисных пунктов - до 131,58% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 3,78% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 56 базисных пунктов - до 126,45% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 3,79% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 5 базисных пунктов - до 114,86% от номинала, что соответствует доходности 1,76% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 77 базисных пунктов, подешевев до 124,9% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 3,75% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 8 базисных пунктов, до 113,03% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 2,035% годовых).

И лишь самый "короткий выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 4,5 базисного пункта, до 110,04% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 0,86% годовых).

"Сегодня в первой половине дня котировки российских еврооблигаций демонстрировали плавный рост, отыгрывая в целом позитивный внешний фон, а также локальное снижение санкционных рисков. Вместе с тем во второй половине дня ситуация на рынке ухудшилась, и цены отечественных евробондов поползли вниз вслед за возобновившимся ростом базовых процентных ставок. Движение в целом несильное, котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году снизились приблизительно на три четверти фигуры. Причем расширения суверенных спредов не происходит, что говорит об отсутствии каких-то новых факторов, влияющих именно на страновые риски. На дальнейшую динамику российских еврооблигаций, помимо фактора базовых ставок, большое влияние будет оказывать развитие истории с новыми антироссийскими санкциями, так как со стороны США прозвучали угрозы, что объявленные накануне санкции - это всего лишь начало некого масштабного процесса", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.