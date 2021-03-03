ПСБ рекомендует покупать акции Polymetal с целью 2166 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции Polymetal с целевой ценой 2166 руб. за штуку и потенциалом роста 43%, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова.

"Polymetal в среду представил финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года, достигнув рекордных уровней по основным показателям, а также по рентабельности EBITDA. Увеличению доходов Polymetal способствовал в первую очередь уверенный рост цен на драгоценные металлы в условиях роста доли сбыта золота. Совет директоров компании также сообщил, что рекомендует выплатить финальный дивиденд в размере 0,89 долл. на акцию, что с учетом промежуточных дивидендов (совокупный дивиденд составит 1,29 долл.) соответствует 100% свободного денежного потока и дивидендной доходности 6,3%", - отмечает аналитик ПСБ.

Выручка Polymetal по итогам 2020г составила рекордные 2,87 млрд долл. (+28% г/г) благодаря в первую очередь хорошей ценовой конъюнктуре рынков драгоценных металлов: отпускные цены на золото и серебро подскочили на 27% г/г.

Скорректированная EBITDA Группы выросла на 57% г/г, до 1,69 млрд долл., также достигнув рекордных уровней. По мнению Локтюхова, уверенный контроль за расходами и изменение структуры реализации в сторону дальнейшего увеличения продаж золота позволили увеличить рентабельность по этому показателю до 58,8%. Чистая прибыль превысила по итогам года 1,07 млрд долл. (+83% г/г). Уверенный рост доходов позволил компании сократить долговую нагрузку до 0,8х по показателю чистый долг/EBITDA.

Общие денежные затраты (ТСС) Polymetal в золотом эквиваленте в 2020г снизились на 3%, до $638 за унцию, что превзошло прогнозы самой компании ($650-700 за унцию). Снижение было обеспечено, на взгляд аналитика ПСБ, валютным фактором: ослабление рубля и тенге нивелировало влияние дополнительных расходов, связанных с обеспечением эпидемиологических требований по борьбе с COVID-19, и роста НДПИ. Вместе с тем совокупные денежные затраты (AISC) составили $874 за унцию, оставшись на уровне 2019 года и в рамках прогноза компании ($850-900 за унцию) ввиду затрат на модернизацию парка техники и повышения объема вскрышных работ.

Также в комментарии ПСБ указывается, что в соответствии с дивидендной политикой Совет директоров компании рекомендовал выплатить итоговый дивиденд в размере $0,89 на акцию, что с учетом промежуточных дивидендов соответствует 100% свободного денежного потока по итогам года. Cовокупный размер дивиденда за год составит $1,29, что предполагает дивидендную доходность в размере 6,3%, исходя из текущих котировок.

"Мы квалифицируем представленную финансовую отчетность как сильную. Крепость бизнеса и приверженность компании высоким стандартам производства и защиты труда (Polymetal сообщил, что добился в прошлом году нулевого показателя смертельного травматизма) и высокая дивидендная доходность в условиях нашего позитивного долгосрочного взгляда на цены на драгметаллы позволяют нам по-прежнему оценивать акции компании как привлекательные. Мы рекомендуем "покупать" акции Polymetal, наш целевой уровень составляет 2166 руб., потенциал роста 43%", - делает вывод Локтюхов.

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